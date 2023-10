Castagnata a Servigliano: centinaia di buongustai in arrivo - Eventi, Gastronomia, Giochi Popolari

Ormai da diversi decenni in una sorta di rituale di passaggio che segna l’arrivo dell’autunno, si terrà oggi nell’arco dell’intera giornata la ‘Castagnata in Piazza’, manifestazione giunta alla sua 44ª edizione promossa da Rione Porta Marina. Come da tradizione piazza Roma di Servigliano si prepara ad accogliere i visitatori con tanti eventi d’intrattenimento, ma soprattutto con tanta gastronomia e piatti della tradizione. I volontari e le cuoche del rione guidato dal console Mirko Berdini, proporranno castagne arrosto, spiedini, calcioni, vincisgrassi, polenta, salsicce, olive all’ascolana, pizzette e tanti dolci della tradizione anche a base di castagne da poter accompagnare a vino cotto e acquaticcio. La manifestazione prenderà il via al mattino già dalle 8 con l’apertura degli stand gastronomici con possibilità di asporto e proseguirà per tutta la giornata. Il momento clou però è previsto dal primo pomeriggio con diverse iniziative d’intrattenimento rivolte agli ospiti: giochi popolari, mercatino di hobbistica e artigianato artistico, infine, ad allietare il tutto l’esibizione della corale montegiorgese ‘Bohémiennes’.