Castagnata bagnata a Smerillo: automobilisti bloccati

Sono terminate ieri mattina le operazioni di rimozione delle auto rimaste impantanate in un campo a Smerillo. La 41ª edizione della Castagnata stava procedendo nel migliore dei modi, poi domenica alle 17 un violento acquazzone si è abbattuto sul territorio creando disagi ad alcuni visitatori. "La mattinata era stata stupenda e l’afflusso di visitatori è cresciuto costantemente – racconta il sindaco Antonio Vallesi –. Poi intorno alle 17 ha iniziato a piovere, alcuni hanno preferito ripartire subito, altri hanno atteso che smettesse. Purtroppo in località Conche in un campo, che utilizziamo da sempre come parcheggio, c’è stata una vera e propria bomba d’acqua, e a un chilometro di distanza le auto sono uscite in autonomia dai terreni. Qui invece si sono impantanate 30 auto e nonostante l’intervento di trattori e dei vigili del fuoco non c’è stato nulla da fare. Prima abbiamo ospitato i visitatori rimasti bloccati nella sala polivalente, poi abbiamo allestito un pullman di emergenza che in nottata ha riaccompagnato tutti gli ospiti alle loro abitazioni".

a. c.