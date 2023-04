Castel Clementino Tuffo nel medioevo

E’ stata presentata domenica la 55esima edizione del Torneo Cavalleresco di Castel Clementino di Servigliano, manifestazione ricchissima di eventi e sfumature che si articolerà fra l’8 e il 20 agosto, che sarà anticipata da importanti momenti di avvicinamento. E’ stata ribattezzata l’edizione della ‘Conferma’, perché nonostante la pandemia la rievocazione storica che trae ispirazione della cessione della Piana di San Gualtiero a Servigliano da parte dell’Abate di Farfa avvenuta nel 1450, non si è mai fermata. Presenti il sindaco Marco Rotoni, il regista Gianluca Viozzi, consoli e dame dei rioni, il presidente del Gams (Gruppo alfieri e musici storici) Luca Mercuri, la presidente della Pro Loco Luigina Rossi, il cronista e narratore Maurizio Marinozzi e tanti cittadini che non si sono fatti scappare l’occasione. "Il torneo cavalleresco rappresenta l’evento principale di Servigliano – dichiara Marco Rotoni – e tutte le energie dei vari rioni, enti e associazioni è rivolto a quest’appuntamento per aggiungere ogni anno qualità. Non è un caso che la nostra rievocazione storica sia annoverata fra quelle di maggiore interesse a livello nazionale". E’ stato Gianluca Viozzi ad illustrare la stagione, mettendo in luce il grande lavoro che ha permesso di mettere insieme un cartellone di 12 giorni. Si parte 8 agosto con le prove cronometrate e un talk show dedicato a dame e cavalieri, il 10 agosto prova generale del Gams, un gruppo che in trent’anni di attività ha allestito 19 produzioni e 916 spettacoli in tutto il mondo. Il 12 agosto apertura delle taverne, il 13 gara degli alfieri e musici, il 14 antica fiera di arti e mestieri, il 15 giochi storici fra contrade, il 16 ‘Sogni medioevali’, il 17 i banchetti propiziatori, il 18 ci sarà il nuovo spettacolo del Gams dal titolo ‘Polo, mercante sulla via della seta’. Il 19 agosto la rievocazione storica del 1450 e lettura del bando, per arrivare al 20 agosto con il momento più atteso la Giostra dell’Anello. Nell’occasioni consoli e dame con tanta goliardia si sono presentati: per Porta Santo Spirito console Marco Rossi con la dama Chiara Bartucci e cavaliere Luca Innocenzi; per Paese Vecchio console Giancarlo Ferretti, dama Sofia Morichetti e cavaliere Massimo Gubbini; per Porta Navarra console Paolo Pipponzi, dama Barbara Capparelli e cavaliere Nicholas Leonetti; per Porta Marina console Mirko Berdini, dama Antonella Girardi e cavaliere Lorenzo Melosso, per la municipalità San Marco magnifico messere Marco Rotoni e cavaliere Mario Cavallari.

Alessio Carassai