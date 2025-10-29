’Castelloween 2025’: sarà fuga dall’Ade

’Castelloween 2025 – fuga dall’Ade’ Si terrà anche quest’anno la tradizionale festa di Halloween a Porto San Giorgio amatissima soprattutto dai più giovani. ’Fuga dall’Ade’ riporta la magia nel cuore antico di Porto San Giorgio. Venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 16, l’area del Castello si trasforma in un regno di miti, ombre e incantesimi. L’evento, che compie dieci anni, promette un viaggio notturno tra leggenda e immaginazione: dèi antichi, presagi, visioni, mostri e fuoco animeranno vicoli e piazzette per una festa pensata per grandi e bambini. Il filo conduttore è la "Fuga dall’Ade". Le porte dell’oltretomba, stanno per riaprirsi. Ombre, anime erranti e creature leggendarie cercheranno una via di fuga nel borgo, e i visitatori saranno chiamati a seguirle, a inseguirle, forse a fermarle. l’idea è trasformare il quartiere medievale in un labirinto vivo, dove ogni svolta racconta qualcosa, ogni incontro è un segno, ogni voce sembra arrivare da un’altra epoca. Nel programma figurano prove di abilità, momenti narrativi e spazi immersivi.

’Caccia alle ombre’ è una vera caccia al tesoro epica, costruita tra enigmi, tracce e richiami ai miti dell’antica Grecia. Ci saranno cartomanti e visioni dell’oracolo, musica, mercatini a tema, botteghe delle tenebre, pozioni, leggende raccontate alla luce delle lanterne, e un’escape room ispirata all’idea di evasione dal "pandemonio". Non mancheranno gli spettacoli di fuoco e un giardino oscuro popolato dalla "Regina", regno di mistero e suggestione. L’esperienza è pensata per essere continua: si entra e si è dentro una storia, non soltanto all’interno di una festa.

Castelloween non è una semplice serata di Halloween con maschere e zucche, ma un percorso urbano che usa il Castello come scenografia naturale e lo ripopola di figure mitiche. È un invito a salire in alto, a riscoprire la parte più antica della città e a viverla come luogo iniziatico, . L’organizzazione parla di un evento per tutti, capace di far divertire i più piccoli senza rinunciare a un tono più cupo e narrativo per i più grandi. Paura e ironia camminano insieme: si passa dal sorriso alla tensione e ritorno, in un gioco continuo. L’appuntamento è per il 31 ottobre a Porto San Giorgio, zona Castello. Le porte sono aperte a tutti.

Silvio Sebastiani