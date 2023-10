Castelloween, la festa ha due date da vivere

di Silvio Sebastiani

"Promossa a pieni voti la festa di Halloween, che a Porto San Giorgio chiamiamo Castelloween: la faremo in due giornate, domenica 29 ottobre e martedì 31. Ciò si è reso possibile perché a finanziare quella del 29 sono i commercianti del centro". Così l’assessore al Turismo, Giampiero Marcattili, alla conferenza stampa convocata per presentare le iniziative legate alla ricorrenza del 31 ottobre. Per organizzarle, oltre al Comune, la Pro Loco e l’associazione “Per le idee”. Giorgia Squarcia, presidente della Pro Loco: "Ho visto nascere e crescere questa manifestazione e il fatto che sia cresciuta significa che alla città piace". In ogni modo prende atto che vi sono tante persone che la considerano un’americanata, del tutto estranea alle tradizioni locali: "E’ per questo – spiega – che abbiamo cercato di dargli un taglio diverso facendo riferimento alla cultura messicana piuttosto che a quella americana. Dall’anno scorso abbiamo pensato di lasciare qualcosa in più ai bambini, rispetto al semplice dolcetto o scherzetto. Quando parliamo di Halloween pensiamo solo al mostro o alla strega, ma i bambini hanno bisogno di esorcizzare la paura. Abbiamo portato a scuola questo poeta, Edgar Allan Poe, e ci siamo resi conto di quanto vi sia dietro questa festa. A chi la considera un’americanata suggeriamo di andare oltre, di cercare altro. Per quello che ci riguarda l’altro dell’anno scorso è stato Tim Burton, quest’anno Poe. Siamo partiti dalla scuola facendo conoscere Poe all’interno di Mercoledì Adams con tutti i richiami di Tim Burton a Poe. Stiamo cercando di dare un taglio più culturale alla festa. Quest’anno a Porto San Giorgio verrà ampliato il luogo di svolgimento, oltre a tenersi lungo corso Castel San Giorgio, coinvolgerà altre vie del borgo Castello fino ad arrivare alla porta del diavolo dove è previsto uno spettacolo di fuoco. Il 29 ottobre a partire dalle 15,30, sul viale don Minzoni: ludobus, giochi in legno, il mago Cristian, Dracula di Bram Stoker. Il giorno 31 ottobre dalle 16,30 e a cominciare dalla piazzetta del teatro laboratori, ludoteca comunale, letture, truccabimbi, Cartomante, sala Castellani diventa casa di Poe, e dalle 21 Dj Lollo. Nell’ambito del territorio vi saranno quattro differenti installazioni che richiameranno quattro elementi dei racconti di Poe, ad esempio il gatto nero, il gufo, la dama velata". In chiusura delle conferenza, la chiosa dell’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti: "Castelloween è diventato un illustre appuntamento del programma autunnale e l’intenzione è che diventi sempre più ricco di eventi e di cultura".