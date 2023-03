Catà all’auditorium Giusti, Collu al centro giovanile

Due appuntamenti culturali, domani sera, in città. All’auditorium ‘Giusti’ (ore 21,15), Cesare Catà presenta una lezione spettacolo su corteggiamento e cavalleria dal titolo ‘Ginevra ne vale la pena’, dove racconta e ripercorre il mito arturiano di Lancillotto e Ginevra per osservare il concetto di corteggiamento tra l’antico amor cortese e la disincantata modalità dei rapporti amorosi nella società contemporanea. Al centro del racconto il concetto di corteggiamento e il suo destino. Biglietti su liveticket.it. A Casette d’Ete, all’auditorium ‘Della Valle’ (ore 21,15, ingresso libero) quinto appuntamento con ‘Trasform-azioni’ su inizaitiva del Centro Giovanile Casette ed EraFutura. Ospite l’autrice e conduttrice radiofonica e televisiva, influencer e scrittrice, Daniela Collu, conosciuta in rete come ‘Stazzitta’ che, in dialogo con Patrizia Baglioni, presenta il libro ‘Bello l’amore, ma non ci vivrei’ (Mondadori) in cui esamina le casistiche e le tematiche connesse all’amore, senza categorizzarlo e ridurlo agli stereotipi.