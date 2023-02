Catalini è presidente nazionale della Fesmed "Politica troppo assente"

"Le grandi dimissioni dei colleghi e le sempre maggiori difficoltà di reclutamento del personale, anche a causa del rischio altissimo di denunce medico legali e che riguardano soprattutto alcune specialità (chirurgiche e dell’emergenza), sono segnali forti che non vanno ignorati" afferma Giambattista Catalini, neo presidente nazionale della Fesmed (Federazione Sindacale Medici Dirigenti). Che fare? Proprio in virtù dell’importante ruolo che è stato chiamato a rivestire, Catalini ha individuato gli obiettivi da conseguire contenuti nel ‘Manifesto per la nuova sanità’, sottoscritto da tutte le sigle sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, denunciando il fatto che, fermi restando i problemi che attanagliano questo momento storico "non si può giustificare l’assenza perenne della sanità nell’agenda politica. I medici tutelano un diritto fondamentale di tutti e le istituzioni devono capire di doversi impegnare a difesa del servizio sanitario nazionale, altrimenti destinato al fallimento". Gli obiettivi: il superamento dei tetti di spesa al personale per attuare forti politiche di assunzioni che recuperino i tagli del passato, escludendo il precariato e il reclutamento del personale ‘a gettone’; completare la legge sulla responsabilità personale depenalizzando il medico; mettere mano alla copertura assicurativa tramite un accordo per la copertura dei professionisti e delle Aziende Sanitarie; introdurre il contratto di formazione-lavoro per i medici specializzandi; avviare un processo di riforma della formazione posta laurea. Per Catalini, in questo scenario il ruolo dei sindacati di categoria è essenziale e Fesmed e Cimo (sindacato dei medici) si sono uniti in Federazione per avere maggiore rappresentatività e potere contrattuale.

m. c.