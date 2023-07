Catenina d’oro strappata dal collo Anziano scippato mentre passeggia

Ha atteso il momento propizio per entrare in azione, poi lo ha afferrato per la camicia, l’ha spintonato e gli ha strappato dal collo la catenina d’oro che indossava. La rapina è stata messa segno l’altro ieri sera a Porto San Giorgio e vittima del malvivente, ancora sconosciuto, è stato un anziano del posto che stava passeggiando insieme alla moglie. Erano da poco passate le 21,30 quando lo scippatore ha raggiunto la coppia in via della Repubblica, nei pressi del supermercato Conad. In quel momento c’erano sono marito e moglie, entrambi anziani: vittime perfette per una rapina in strada. Il malvivente li ha seguiti e li colti di sorpresa da dietro, prendendo di mira l’uomo che indossava una catenina d’oro. Dopo averlo strattonato, ha strappato via il prezioso ed è fuggito a piedi. La moglie della vittima ha iniziato subito a gridare attirando l’attenzione di alcuni ragazzi, che hanno soccorso l’anziano e hanno subito allertato la polizia. Una volta sul posto gli uomini della questura, sulla base della descrizione fatta dalla vittima, hanno iniziato una serrata caccia all’uomo in tutte le zone circostanti, per poi rastrellare l’intera città. Purtroppo l’attività non ha dato subito i suoi frutti, anche se gli investigatori hanno raccolto elementi utili che potrebbero portare all’identificazione dello scippatore. I poliziotti hanno infatti acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza posizionati nelle vicinanze e stanno esaminando ogni fotogramma.

