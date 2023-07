"Catenina sparita durante l’intervento"

"Volevo aiutare una persona che stava soffrendo per un ascesso e necessitava di un intervento, ma lei mi ha ringraziato rubandomi la catenina d’oro". A parlare è il dentista fermano Giampiero Torresi, proprietario di uno studio a Lido Tre Archi, che ha vissuto una disavventura solo per fare del bene a una 48enne romena. "Ero appena arrivato in studio – racconta Torresi –, quando ho sentito suonare il campanello. Ho aperto la porta e mi sono trovato di fronte una donna già nota alle forze dell’ordine. Vista l’infezione, non mi sono tirato indietro e l’ho fatta accomodare sul lettino. Ho potuto così constatare che c’era bisogno di un intervento". Il dottor Torresi racconta poi come abbia deciso di togliere la catenina per evitare che sbattesse sul viso della paziente. "Ho tolto la catenina per comodità, ma anche per questioni igieniche e vista l’urgenza, invece di riporla in un cassetto, l’ho appoggiata su una sedia vicina. Non potevo immaginare che mentre cercavo di aiutare quella donna, lei mi avrebbe ripagato rubandomi la catenina". Terminato l’intervento, la 48enne si è allontanata facendo perdere le tracce. Il dentista ha denunciato ai carabinieri, i quali hanno scoperto che la donna ha rivenduto la catenina a un compro oro di Bologna, per poi fuggire all’estero. Fabio Castori