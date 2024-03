Caterina Guzzanti porta in scena ’Secondo lei’

Caterina Guzzanti e Federico Vigorito martedì prossimo, 22 marzo, mettono in scena nel teatro comunale di Porto San Giorgio "Secondo lei". È il primo testo di prosa scritto e diretto dall’attrice romana e nuovo appuntamento della stagione 2023/2024 in abbonamento promossa da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche. La Guzzanti spiega: "Secondo lei" è la narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia. L’amore, che dovrebbe essere un luogo sicuro e sano, diventa un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti, bisogni e necessità si confondono e affondano in un pantano inevitabile di aspettative tradite e promesse sistematicamente rimosse, imprigionando i due protagonisti in ruoli fissi e al tempo stesso precari.

Il bisogno di realtà irrompe e rimbomba nella loro vita, ne condiziona prepotentemente i pensieri e le scelte, lasciandoli sopraffatti da un sentimento di imbarazzo e di inadeguatezza. "Secondo lei" è una storia che invita a riflettere su come la nostra cultura e la società in cui viviamo, malgrado la strada che ci sembra, almeno in apparenza, intrapresa, continuano a condizionare in modo invalidante sia le donne che gli uomini nelle scelte principali della loro vita così come nelle relazioni, nei legami più intimi con l’altro e con noi stessi.

"Secondo lei" è uno spettacolo sulla fragilità: un lungo, intimo, delicato flusso di pensiero dal punto di vista femminile, sulle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia.

Una prospettiva di parte, ma aperta e mai giudicante, che in modo perentorio pone al centro una profonda riflessione sulla giustezza della coppia a tutti i costi. Caterina Guzzanti è figlia del noto giornalista, Paolo Guzzanti, e sorella degli attori Corrado e Sabina Guzzanti.

Nella sua carriera ha seguito un po’ la strada dei fratelli riscuotendo un certo successo come attrice comica e imitatrice. Il suo esordio televisivo avviene nel popolare programma Pippo Chennedy Show, ideato e condotto dal fratello Corrado con Serena Dandini in onda su Rai 2 nel 1997. All’inizio la sua carriera segue spesso quella dei fratelli sempre nella stessa rete, infatti nel 1998 affianca la sorella Sabina nel programma "La posta del cuore", mentre nel successivo programma affianca Corrado come nell’Ottavo Nano nel 2006. E come non citare l’indimenticabile personaggio di Arianna nella serie cult Boris, in cui Guzzanti era l’assistente del regista Renè Ferretti, ovvero Francesco Pannofino.

Biglietti di posto unico, intero 20 euro e ridotto 15 euro. Informazioni e prenotazioni: 392/4450125, 071/2072439.

Silvio Sebastiani