“La cattedrale non è una bomba inquinante”

Porto Sant’Elpidio, 27 aprile 2025 – Luci e ombre, secondo il coordinamento delle associazioni per l’ex Fim, sono emersi dalla Conferenza di Servizi della scorsa settimana. Bene che il sindaco “abbia deciso di incaricare un gruppo interdisciplinare, facente capo a una o più università, che si occupi di trovare tecniche di restauro adeguate e pertinenti con la messa in sicurezza della ‘cattedrale’. Crediamo indispensabile la presenza di esperti di restauro, oltre che di ricercatori di materiali innovativi”. Il tono del coordinamento cambia quando passa a parlare dei risultati di prelievi e del fatto che “risulta che i muri della ‘cattedrale’ non sono poi così mostruosi come sono stati dipinti fino ad ora”. I prelievi: “Sono stati effettuati da un laboratorio non accreditato proprio per gli elementi per i quali vengono evidenziati i superamenti dei limiti di legge. Tutto ciò è indicato nei rapporti di prova, ma nessun componente della Conferenza dei Servizi sembra averlo notato”.

Sull’analisi dei risultati: “Seppur processati da un laboratorio non accreditato per alcuni elementi mostrano che dividendo l’altezza della ‘cattedrale’ in tre livelli, il secondo supera i limiti solo per metà, quindi metà dei muri risultano non contaminati. Poiché il terzo livello non è stato esaminato, se il trend di decrescita segue quanto avviene dal primo al secondo livello, all’ultimo l’inquinamento risulterebbe quasi inesistente”. Considerazioni che cozzano con quanto riferito dall’amministrazione dopo la Conferenza, sostenendo come dato assodato che “la ‘cattedrale’ è sorgente primaria di inquinamento e, come tale, va trattata”.

A tutt’altra conclusione giunge il coordinamento: “La logica deduzione è che il 75% dei mattoni della ‘cattedrale’ risulterebbe pulito. Nonostante i prelievi sono stati effettuati solo fino ad un’altezza di 10 m, il tecnico della proprietà ha mostrato una tavola graficamente impropria poiché mostra, con colorazioni diverse, che quasi tutte le pareti della ‘cattedrale’ sono inquinate fino ad altezze superiori ai 10 m. Ci sembra una forzatura grafica ma nessuno, in Conferenza, lo ha fatto rilevare”. E questa, per il coordinamento, è una buona notizia anche per la proprietà “che dovrebbe rendersi conto che l’inquinamento, in realtà, è minore di quanto prospettato. Minore inquinamento, significa minore tempo per la messa in sicurezza, e soprattutto minori costi. Altra cosa è invece la bonifica del terreno, quella va eseguita al più presto”.