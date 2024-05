Cavalcata, Andrea Gentili disegnerà il Palio 2024

Il pittore del Palio dell’Assunta 2024 ha un nome e un volto. Sarà Andrea Gentili ( in foto, al centro), l’autore del drappo che le dieci contrade fermane si contenderanno durante la corsa dei cavalli del 15 agosto prossimo. La giuria di esperti, che ha visionato più di 20 bozzetti provenienti da ogni parte d’Italia, ha scelto quello presentato dal pittore, grafico, calligrafo e fotografo fermano. "Guardando gli altri palii mi sono chiesto cosa avessi potuto fare - racconta Gentili che è stato anche insegnante di arte e immagine alla scuola media Da Vinci- Ungaretti di Fermo- l’idea è nata e quando ho visto il bando non ho fatto altro che mettere la mia idea su tela". L’artista si è ispirato in particolar modo all’arte medievale e rinascimentale, mettendo in risalto la figura della Madonna, insieme ad altri elementi che rimandano alla Cavalcata. "Ha saputo interpretare con maestria e sensibilità lo spirito della nostra tradizione- hanno spiegato i vicepresidenti Roberto Montelpare e Andrea Monteriù- l’opera riflette non solo profonda conoscenza delle tecniche pittoriche, ma anche passione per cultura e storia del territorio e della Cavalcata. Siamo felici che il vincitore sia un artista fermano: Andrea ha già scritto il suo nome nella storia della rievocazione lasciando un segno indelebile nel cuore dei contradaioli e nella Contrada dove il palio troverà casa".

Gaia Capponi