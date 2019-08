Fermo, 15 agosto 2019 - Il Palio dell’Assunta 2019 è andato alla Contrada Torre di Palme, grazie a Savino Sanna in sella a Zenia Zoe, che ha vinto senza storia la tensone finale, per la gioia dei contradaioli (FOTO).

Ancora una volta il Palio non è stato vinto dal barbero favorito, ma da Zenia Zoe condotta da Sanna, per la prima volta al Palio dell’Assunta di Fermo. La prima tenzone è stata vinta da Molini Girola con Brigantes montato da Alessandro Fiori mentre la seconda, dopo due partenze richiamate dal mossiere, la più bella, vinta Da Torre di Palme, mentre per la seconda posizione c’è stata grande battaglia, seguita con entusiasmo delle migliaia di persone lungo il campo di gara, tra Castello e Campolege, due contrade acerrime nemiche: il fantino di Castello, Adrian Topalli, in sella a Su Re, ha ingaggiato una lotta furibonda dopo il curvone contro Giancola Sanna che montava Ambra Da Clodia e a colpi di nerbo, imbragando anche la briglia della contrada rivale, ha strappando a Campolege il secondo posto che valeva la tenzone finale, facendo entusiasmare i contradaioli di Castello.

Va cosi in archivio un’edizione della Cavalcata dell’Assunta che sarà ricordata a lungo per la spettacolarità del corteo processionale in notturna con 1500 figuranti in costume medievale, per la presenza di tanti turisti, salutati dal vicepresidente della Cavalcata Andrea Monteriù in lingua inglese e per la bellezza della corsa al Palio, consegnato nelle mani del Priore di Torre di Palme, Samuele Bruni, che con voce rotta dalla commozione ha dedicato la vittoria ai suoi contradaioli e alle contrade nemiche “che adesso staranno piangendo – ha detto – delle loro sconfitte”.

