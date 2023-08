Cavalcata dell’Assunta 2023, Pila riporta il palio in via Brunforte. È finita un’attesa lunga 41 anni

Fermo, 17 agosto 2023 – La contrada Pila non è più la ‘nonna’ del Palio dell’Assunta di Fermo. Nel tardo pomeriggio del giorno di Ferragosto, la contrada del Mascherone ha alzato al cielo l’ambito drappo dopo 41 anni, da quando nel 1982 vinse la prima edizione con Rosita Quintili su Miseno. Immensa la gioia e la commozione del popolo biancoceleste che ha letteralmente invaso il percorso di gara prima ancora che i cavalli tagliassero il traguardo (‘come accade a Siena’ dirà in diretta il commentatore della corsa, giornalista Sky Andrea Zanoboni) per andare a festeggiare e portare in trionfo Alessandro Fiori in sella a Diamante Prezioso.

Pubblico delle grandi occasioni e sesta presenza a Fermo per il mossiere Davide Busatti, al canapo. Dopo due false partenze, San Bartolomeo (Azoto da Clodia) si è aggiudicata la prima combattuta batteria davanti a Fiorenza (Audace da Clodia) con la ‘strettissima fotografia’ a decidere il terzo posto di Castello (Baronessa) per un ‘muso pieno’ su Campolege (All) e San Martino (Corallu) a chiudere in quinta posizione. Senza storia la seconda batteria: ottima la partenza di Pila con Capodarco (Cristal Grey) che al Curvone ha dovuto cedere il secondo posto a Torre Di Palme (Demoni) con Molini Girola (Clorindia) e Campiglione (Curiossa), terzo e quinto classificato.

Al calar del sole, sul sabbione rovente del percorso di gara lungo 850 metri in salita, la finale con San Bartolomeo, la favorita Fiorenza, Pila, Torre di Palme e Molini Girola come quinta finalista, ripescata a scapito di Castello nel sorteggio tra le terze classificate. Una gara che è solo sogno biancoceleste: a dominare, sono ancora i colori di Pila con Diamante Prezioso che scatta subito, Fiorenza e San Bartolomeo a rincorrere in un avvincente duello. Il fantino rossonero di San Bartolomeo cade al Curvone e il resto è storia: sul rettilineo finale, Alessandro Fiori in solitaria senza neppure l’uso del frustino si alza in piedi sulle staffe, passa davanti ai contradaioli di Pila, li saluta e se va a tagliare il traguardo. "Dedico questa vittoria a mio nonno, scomparso a febbraio, al quale avevo promesso di riportare il palio in via Brunforte – ha dichiarato il priore Francesco Catini, in lacrime – il drappone è di tutti i contradaioli".

Dopo l’ufficialità della giura sull’ordine di arrivo (Pila, San Bartolomeo, Fiorenza), a commentare la vittoria del palio ovvero ‘quella cosa che uno vince e tutti gli altri arrivano secondi’, anche il fantino sardo Alessandro Fiori: "Una grande gioia. Diamante, un cavallino che ha dimostrato di avere una bella testa nonostante la giovanissima età e di essere perfettamente a suo agio sulla sabbia". L’omaggio del Palio, portato in corteo in cattedrale per ringraziare la Vergine Assunta in Cielo protettrice della città, e tutti a festeggiare fino a una ’nuova alba’ per contrada Pila.