Cavalcata dell’Assunta di Fermo, conto alla rovescia: ‘Bandiere al vento’ in piazza

Fermo, 2 agosto 2023 – I giovani contradaioli delle dieci contrade della Cavalcata dell’Assunta di Fermo, durante il periodo che precede il Palio di Ferragosto, sono impegnati su più fronti compresa l’arte del maneggio della bandiera protagonista della seconda edizione di ’Bandiere Al Vento’, stasera in piazza Del Popolo alle 21.30.

Un’avvincente gara di abilità e tecnica in cui gli alfieri si sfidano nelle specialità di coppia e squadra. "Gli sbandieratori nacquero alla fine del XIV secolo come segnalatori durante il periodo di guerra – spiega il vicepresidente della Cavalcata Roberto Montelpare – la bandiera era segno dell’orgoglio cittadino ma esprimeva anche un’esigenza tattica perché gli alfieri, attraverso lanci e sventolii dei vessilli, comunicavano con i reparti indicando momento dell’attacco, movimenti da effettuare e fasi della battaglia, secondo un codice ben preciso. Il telo della bandiera era realizzato con una striscia di stoffa o di pelle in diversi colori per essere riconosciuti dalle proprie truppe".

In vista dell’assegnazione del trofeo realizzato da Ilario Del Moro e vinto lo scorso anno dalla contrada Campolege, scopriamo i quartieri generali degli sbandieratori di alcune contrade.

Quelli di contrada San Bartolomeo con le responsabili Francesca Bianconi e Federica Perticari si sono allenati presso il campetto del Tirassegno; i colori verdicelesti di Molini Girola hanno sventolato agli ordini di Lucia Perticari e Miriana Moretti nella palestrina della scuola del quartiere e alla Conceria; il capo sbandieratori Giacomo Borraccini insieme con i compagni di contrada Pila hanno provato al Foro del Mascherone, mentre il parchetto Salvanello è stato il quartier generale di Simone Mercuri e degli alfieri di Torre Di Palme.

Tutto pronto dunque per la gara di stasera in attesa del grande appuntamento di Ferragosto.