Cavalcata, conto alla rovescia Ottocento bimbi a lezione di Palio

"Mi piace pensare che i momenti più importanti della storia non si producano nei campi di battaglia o nei palazzi ma nelle cucine o nelle camere dei bambini". La frase di Grossman è stata nominata dal regista della Cavalcata dell’Assunta di Fermo, Adolfo Leoni, ieri al Palazzo dei Priori, durante la presentazione dei festeggiamenti per i ‘100 Giorni al Palio’ (sabato 6 maggio alle 16.30 in piazza del Popolo) e del bando per l’iscrizione dei cavalli alla Corsa al Palio del 15 agosto prossimo. "Approfitto del primo momento pubblico della stagione 2023 – ha detto il sindaco Paolo Calcinaro – per sottolineare il lavoro delle e nelle contrade, della Cernita, volontari e scuole che dimostrano quella grande passione e attaccamento riscontrabile anche nel aver anticipato il bando per la selezione dei cavalli in modo da essere più tranquilli con la pianificazione della manifestazione". Il vicesindaco Mauro Torresi ha posto l’accento sull’apertura dell’ente ad associazioni, scuole e numerose realtà territoriali. Poi è toccato all’assessora al turismo Annalisa Cerretani sottolineare il valore della manifestazione sotto il profilo turistico.

"Siamo a una svolta epocale nel settore del turismo – ha sottolineato Cerretani –in cui il palio ci permette di ‘respirare’ fuori dalla nostra città, provincia e regione: fondamentale è la comunicazione a partire dalla condivisa passione dei più piccoli".

Saranno infatti oltre 800 i bambini di 40 classi primarie, i protagonisti dell’evento a conclusione del progetto ‘Il Palio si corre a scuola’ che i referenti delle contrade hanno realizzato e diversificato per fasce d’età. "Alcuni di loro saranno impegnati in un vero e proprio corteo in abito storico che sfilerà in piazza del Popolo, accompagnato da tamburini e sbandieratori – ha spiegato l’ideatrice del progetto Gaia Capponi – sarà allestita una zona con i cartelloni disegnati dai più piccoli e, al termine dell’evento, i più grandi, con bandiere e fazzolettoni, andranno a comporre la scritta ‘Et Palio sia’ mentre un drone immortalerà il suggestivo momento". A fare eco al vicepresidente Roberto Montelpare, che ha ribadito la complessità della macchina organizzativa nel ringraziarne ogni componente, il vicepresidente Andre Monteriù: "Come le lettere Alfa e Omega, oggi celebriamo il principio dato dalla festa per i 100 giorni al Palio e il bando per i cavalli protagonisti dell’atto finale della corsa: nel mezzo c’è un mix unico di storia, tradizione, folklore per una Cavalcata che non va solo vista ma vissuta sognando il drappo". Del bando per l’iscrizione dei cavalli riservata a mezzosangue dai 4 ai 12 anni, mantenimento del montepremi di 5.000 euro e contributo di 1.000 euro per le scuderie che si fermeranno in città dal 10 agosto sino a fine gara, ha parlato il responsabile del ‘gruppo corse’, Lorenzo Giacobbi nel presentare l’ospite d’eccezione Salvatore Ladu, plurivittorioso del palio di Siena: "Nel mondo dei palii si parla di Fermo e dell’Assunta: significa che nel vostro piccolo avete una bella realtà con un percorso di gara molto tecnico e selettivo. Tutto si può e deve migliorare ma partire dai bambini è gran cosa".