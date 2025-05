Cavalcata dell’Assunta. Cento giorni al palio, una domenica di eventi

A Fermo, a pieno ritmo i preparativi per la 44esima edizione della Cavalcata dell’Assunta che si aprirà con il primo di numerosi eventi: i festeggiamenti per i ‘100 Giorni al Palio’, domenica 4 maggio in piazza Del Popolo, alle ore 17.30. Ieri mattina, presso il gabinetto del sindaco di Palazzo dei Priori, la conferenza stampa di presentazione del pomeriggio dedicato non solo a contradaioli e appassionati ma a tutti i cittadini fermani.

"L’appuntamento che celebreremo domenica prossima segna anche la prima uscita ufficiale del neo vicepresidente della Cavalcata dell’Assunta, il collega Stefano Lignite – ha spiegato il vicepresidente Roberto Montelpare – sarà un pomeriggio di festa a conclusione del progetto ‘Il Palio si corre a scuola’ con il quale abbiamo coinvolto più del 60 per cento degli alunni con 54 classi di scuole primaria e 8 plessi di infanzia. Appassionare i cittadini di domani a storia, tradizione e cultura del territorio, è l’obiettivo del progetto per il quale ringraziamo il consiglio di Cernita e, soprattutto, i referenti delle dieci contrade cittadine, supportati dalla disponibilità delle insegnanti".

A questi si sono uniti i ringraziamenti agli istituiti comprensivi nella persona delle dirigenti Anna Maria Isidori- IC ‘Betti’; Simona Flammini- IC ‘Fracassetti- Capodarco’ e Maria Teresa Barisio- IC ‘Da Vinci- Ungaretti’.

"Il progetto portato avanti in questi tre anni è già consolidato – ha aggiunto quindi il presidente neoeletto Lignite –. Abbiamo in serbo alcune novità, come l’apertura alle scuole di grado superiore, perché pensiero costante del consiglio di Cernita della Cavalcata è il ricambio generazionale e futuro della manifestazione".

Il ricco programma della manifestazione in omaggio della rievocazione, che porta il nome iconico di ‘100 Giorni al Palio’, è stato presentato dall’ideatrice del progetto Gaia Capponi: "Fondamentale il lavoro dei numerosi referenti di contrada che, durante l’anno scolastico, hanno realizzato incontri modulati per le diverse fasce d’età. Saranno loro a guidare i bambini protagonisti della ‘Cavalcata dell’Assunta in miniatura’ con Priore, Gonfaloniere, Capitano D’Armi, Dama, Famiglia Nobile e Popolani: ognuno in abito storico proprio come durante la rievocazione religiosa del 14 e 15 agosto. I mini cortei delle contrade saranno accompagnati dai rispettivi tamburini e sbandieratori, dai Musici e Alfieri della Cavalcata e dai piccoletti dell’infanzia che coloreranno il percorso. I piccoli Priori consegneranno poi il Gonfalone, in miniatura anch’esso, al rispettivo Priore: tutti i partecipanti, con i vessilli dei colori di contrada, andranno a formare, nel centro della piazza, il motto ‘Et Palio Sia’, immortalato dall’alto. A conclusione della manifestazione, i festeggiamenti continueranno per i più grandi con il dj set e la musica di Alex J".