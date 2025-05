Cavalcata dell’Assunta, coinvolti 1.200 alunni

La Cavalcata dell’Assunta è ‘contagiosa’. L’appuntamento per i fermani è oggi pomeriggio alle 17.30, in piazza Del Popolo, con i festeggiamenti per i ‘100 Giorni al Palio’. Il primo degli appuntamenti ufficiali della 44esima edizione della Cavalcata dell’Assunta vedrà gli alunni delle scuole primarie sfilare in abito storico e, dalle 19, dj set con la musica di Alex Dj. La storia del processionale religioso è stata oggetto del progetto ‘Il Palio si corre a scuola’, realizzato dai referenti delle dieci contrade cittadine, con oltre 1200 alunni di 54 classi di scuola primaria: si sono aggiunte ben 8 scuole dell’infanzia sull’esempio avviato, lo scorso anno, dall’infanzia dei San Michele Lido. Un ringraziamento alle dirigenti: Anna Maria Isidori- IC ‘Betti’; Simona Flammini- IC ‘Fracassetti- Capodarco’; Maria Teresa Barisio; IC ‘Da Vinci- Ungaretti’ e alle insegnanti delle scuole dell’infanzia: ‘Molini Girola’ con la maestra Federica Vita; ‘Ponte Ete’ con Barbara Petrini, Cinzia Bitti e Cinzia Monaldi; ‘San Salvatore’ con Sonia Tirelli, Alice Capponi, Rosella Sdolzini, Silvia Terzuoli, Sandra Cifani. Meri Pastocchi e Marta Achilli; ‘Sant’Andrea’ con Lorella Temperini; ‘Capodarco’, ‘San Michele Lido’ e ‘San Tommaso’ rispettivamente con Daniela Silenzi, Elisabetta Illuminati e Silvia Di Clemente; ‘Sapienza’ con Anna Laura Ferri e Paola Marcatili.