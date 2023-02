Cavalcata dell’Assunta e Tipicità "Atmosfere uniche per i turisti"

Fermo è grande protagonista alla borsa del turismo, la più grande vetrina turistica che c’è, in corso in questi giorni a Milano. Due i momenti che hanno visto la città protagonista e ospite nell’area della Regione Marche. Il primo, alla presenza dei consiglieri regionali Andrea Putzu e Marco Marinangeli, Fermo si è presentata, ha parlato delle azioni messe in campo nel settore turistico ma con un occhio in avanti, su sviluppi e idee future. Il tutto insieme alla rievocazione ambasciatrice della città nel mondo, la Cavalcata dell’Assunta. Ad illustrare una sorta di cartolina di presentazione il vice sindaco e assessore con delega alla Cavalcata Mauro Torresi che ha esordito con un concetto che la città sta vivendo concretamente: il turismo va slegato da discorsi e azioni legate a progetti stagionali ad hoc, il turismo si sta destagionalizzando. "Con la Cavalcata abbiamo posto basi e presupposti, ha continuato Torresi, per un turismo che da esperienziale può anche tramutarsi in turismo di comunità, con turisti viaggiatori che si immergono nella vita cittadina, nella sua cultura e nelle sue tradizioni, come avvenuto qualche anno fa su iniziativa del nostro regista Adolfo Leoni per cui turisti stranieri hanno indossato gli abiti dell’epoca della Cavalcata...