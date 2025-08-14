Cavalcata dell’Assunta. Ecco la Tratta dei Barberi

Chissà se i cavalli si rendono conto di quante speranze, sogni, preoccupazioni hanno addosso, alla vigilia della corsa che appassiona tutta la città. Erano in piazza tutti e dieci i cavalli che si contenderanno il prezioso drappo della Cavalcata dell’Assunta, in occasione della Tratta dei Barberi, forse il momento più suggestivo. La serata si è aperta con la sfilata dei Priori insieme alle dieci Dame di Contrada, che per la prima volta in questa edizione si sono mostrate al pubblico vestite con i meravigliosi abiti d’epoca. Insieme alle Dame ha sfilato anche la Dama della Cernita, Alessia Calì. Il loro ruolo è stato importante: insieme al Priore hanno avuto l’onore di decorare il morso del cavallo con una coccarda dei colori della loro Contrada. Hanno sfilato al centro di Piazza del Popolo uno alla volta: il primo è stato Chilivanesu, proveniente direttamente dai Monti Simbruini, per la prima volta a Fermo, assegnato a Molini Girola, si prosegue poi con il toscano Bonvoyage, l’unico cavallo con manto grigio di quest’anno, per contrada Castello. Di seguito è stato presentato un cavallo dal nome particolarissimo, Enalotto Super dalla Toscana e anche lui a Fermo per la prima volta, per Fiorenza, nuovo è anche Bonmarché direttamente dalla Sicilia, che correrà per San Bartolomeo.

Il cavallo più giovane è Faraone Baio dal Lazio, di soli 4 anni, in corsa per San Martino. Una delle due cavalle femmine è Dori Fortuna, proveniente dalla Toscana e per la prima volta a Fermo, per Torre di Palme. Grande ritorno per Diamante Prezioso, il cavallo vincente di Pila del 2023 che è stato accolto con un grande applauso, stavolta in corsa per i colori di Capodarco. Il cavallo successivo è stato Ercoli, direttamente da Siena, per Campolege, seguito da un’altra femmina, la toscana Premiere da Clodia, per Campiglione. Ritorno a Fermo anche per Debardu di Fucecchio, che aveva corso per Fiorenza l’anno scorso raggiungendo il secondo posto e staovolta difenderà i colori di Pila. Ogni Priore ha estratto il nome del cavallo con cui la sua Contrada gareggerà alla corsa e poi ha decorato il cavallo con l’aiuto della Dama. Ogni cavallo ha poi ricevuto la benedizione da parte di don Michele. Hanno condotto la Tratta dei Barberi Silvia Remoli e l’esperto di corse Federico Raccichini.

Tutta la serata è stata trasmessa in diretta sul canale Facebook della Cavalcata dell’Assunta. Il prossimo appuntamento sarà quello di stasera con il corteo storico in notturna e poi il 15 agosto con un programma che occupa tutta la giornata: si inizia alle 10.30 in Cattedrale con la benedizione e consegna della giubba ai fantini e la messa pontificale in onore della Beata Vergine Maria Assunta in cielo, patrona della città, officiata dall’Arcivescovo di Fermo. Nel pomeriggio alle 15 partirà da Piazza del Popolo il corteo fino al campo di gara e poi finalmente la corsa al Palio dalle 17.