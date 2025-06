Cavalcata dell’Assunta. Ferrari disegnerà il drappo

Il pittore del Palio dell’Assunta 2025 ha nome e cognome. Michele Ferrari, classe ’60 residente a Bisuschio (VA), è il vincitore del concorso per la realizzazione del drappo che sarà svelato in occasione dell’evento ‘L’Arrivo del Palio’, in piazza Del Popolo, domenica 27 luglio. Ferrari, appassionato a tavolozza e pennelli sin da ragazzino, dopo la formazione all’Accademia di Brera di Milano, ha fatto della pittura la sua professione: la sua fama è arrivata in tutta Europa, esportando le sue opere alle mostre di Parigi, Oxford, Nantes e in Lussemburgo.

"Mi sono imbattuto nel concorso, sui social- ha raccontato l’artista- non conoscevo il Palio di Fermo ma, scorrendo le foto, ho pensato che potesse essere una nuova sfida. Nel leggere il regolamento con gli elementi da inserire, ho realizzato che non sarebbe stato facile, però devo ammettere che realizzare il bozzetto è stato stimolante. Il dipinto ricorda un’inquadratura cinematografica con un gioco di luci e ombre: in primo piano i cavalli, uno dei simboli principali legati alla Cavalcata dell’Assunta, che però rimangono un po’ in oscurità; la Madonna porta luce e illumina cielo e Duomo. Ho cercato di mantenere il mio stile realista, tranne per l’Assunta che rimane un personaggio più simbolico e meno ‘reale’: un drappeggio, ispirato alle figure del ‘700, dà l’idea di leggerezza".

Il ringraziamento da parte della Cavalcata dell’Assunta è rivolto alla commissione giudicante con il prof. Stefano Papetti, la prof.ssa Matilde Galletti, il regista Adolfo Leoni, l’assessore alla cultura Micol Lanzidei e il vicesindaco con delega alla Cavalcata Mauro Torresi. "La scelta del pittore del Palio 2025 è caduta su un artista che ha conosciuto la Cavalcata dell’Assunta attraverso il grande lavoro di promozione che stiamo facendo su scala nazionale ed internazionale- le parole dei vicepresidenti Roberto Montelpare e Stefano Lignite- entrare nella storia dei maestri che hanno dipinto il Palio, che tra l’altro annovera nomi di fama internazionale, è sicuramente di grande prestigio. Attraverso i nostri canali di comunicazione, facciamo percepire l’importanza della manifestazione, la passione che c’è dietro e la tradizione secolare che la anima. L’opera del maestro Ferrari è stata scelta per la tecnica pittorica e la capacità dell’artista di cogliere, con fine sensibilità e abilità espressiva, l’essenza della nostra tradizione".

Gaia Capponi