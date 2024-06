Cavalcata dell’Assunta. Gli studenti del Montani per la Contrada Fiorenza

Sarà firmato dagli studenti del Montani il nuovo sito della contrada Fiorenza, si rinnova il legame tra la contrada del giglio e il mondo della scuola. L’obiettivo è valorizzare i giovani talenti attraverso la Cavalcata dell’Assunta, rievocazione cittadina tra le più antiche d’Italia, pone le sue origini e fondamenta. La Nobile Contrada Fiorenza, anche per quest’anno, ha centrato l’obiettivo grazie alla borsa di Studio Il Giglio d’Oro: l’edizione di quest’anno è stata dedicata al legame tra la debole luce azzurrina degli odierni videoschermi e la presunta oscurità di un’età ritenuta a torto ritenuta barbarica e regressiva, cioè il medioevo. In particolare, per questa edizione, rivolta agli studenti dell’istituto tecnico e tecnologico Montani, il compito era pensare una nuova veste per il sito ufficiale della Nobile Contrada Fiorenza. la cerimonia di premiazione è stata condotta da Laura Mascetti e Roberto Mercuri, presenti per i saluti istituzionali: il Priore Luigi Volpi, Stefania Scatasta dirigente alla guida del Montani che ha sottolineato la grande partecipazione degli studenti del Montani al concorso e la loro voglia di mettersi in gioco, il sindaco Paolo Calcinaro che ha evidenziato l’importanza di tale evento per far conoscere ai ragazzi la rievocazione storica del Palio dell’Assunta, gli assessori Micol Lanzidei e Alberto Scarfini, Roberto Montelpare vicepresidente della Cavalcata.

Chiamati a valutare i progetti sono stati Carlo Labbrozzi presidenti dell’associazione ex allievi Montani, i docenti Lucia Postacchini e Mauro Tomassetti, mentre Andrea Monteriù ha inviato un video per salutare i ragazzi. La serata è stata aperta da un’esibizione musicale eseguita dai tamburini di contrada insieme alla band Mindduck per simboleggiare l’essenza del concorso, quel ponte fra il medioevo ed i nostri tempi. Questi i nomi dei componenti della band: Nicolò Luciani, Jacopo Luciani, Daniele Albanesi, Luca Carlorecchio, Lorenzo Maria Astorri e Maddalena Pistolesi.

È stata poi la volta dei protagonisti, gli studenti partecipanti. Tutti, in totale otto gruppi composti da uno o massimo tre studenti, hanno presentato i loro progetti, commentato il lavoro svolto di restyling del sito di contrada ed illustrato le tecniche ed i programmi utilizzati. Questi i vincitori: terzo posto, gruppo Lorenzo Verducci, Ascanio Marmorè e Andrea Merlini; secondo posto: gruppo Luca Carlorecchio, Serena Torquati, Gabriel Morgan Bulsei; primo posto: Francesco Ferrara. La serata, sostenuta dallo Studio Renzi, è stata anche occasione per ascoltare la web designer marchigiana Eleonora Vecchi, creatrice di molti videogames quali Ravenous Devils, che ha spronato i ragazzi ad inseguire i propri sogni con tenacia. I giovani partecipanti hanno poi avuto modo di presentare i progetti anche ai vertici di Onit Smart società del gruppo Onit di Cesena, una importante occasione per i giovani e anche per il territorio che si fa conoscere per i suoi talenti.

Angelica Malvatani