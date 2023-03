Cavalcata dell’Assunta Gli studenti dell’Ipsia disegneranno l’abito della dama di Fiorenza

C’è sempre il talento e la creatività dei ragazzi nel corteo della nobile contrada Fiorenza, c’è un oggetto, un costume, un pensiero che arriva dal mondo della scuola. È il senso del progetto Giglio d’oro che va avanti ormai da quattro anni, un concorso dedicato ogni volta ad un istituto scolastico diverso, chiamato a realizzare un prodotto che farà parte del corteo in sfilata al Palio dell’Assunta. La borsa di studio di quest’anno coinvolge l’Ipsia Ricci, in particolare la sezione moda, chiamata a realizzare l’abito della dama, un’emozione unica ma anche un’occasione per diffondere la conoscenza e l’amore nei confronti della manifestazione più significativa della città. La dirigente Anna Maria Bernardini ricorda che la scuola si apre sempre alla collaborazione con le realtà culturali della città, il sindaco Paolo Calcinaro ha condiviso ieri con i ragazzi della scuola il suo pensiero sul Palio, chiedendo proprio quanti di loro conoscessero la manifestazione: "Dunque è bellissimo e essenziale avvicinare una scuola importante alla Cavalcata dell’Assunta, proprio per dare radici e slancio al nostro palio". Per la contrada Laura Mascetti ha raccontato che finora si sono misurati al concorso il liceo classico Annibal Caro, il liceo artistico Preziotti, l’anno scorso gli Artigianelli, che hanno realizzato una spada e uno scudo, quest’anno tocca alla moda: "Si dovrà realizzare entro il 23 aprile il bozzetto dell’abito per la dama, che poi dovrà anche essere cucito concretamente, rispettando le prescrizioni del 1400. Crediamo molto nei giovani e diamo loro la possibilità di esprimersi e intanto li invitiamo a documentarsi su quel periodo storico e sulla Cavalcata dell’Assunta". Il priore Luigi Volpi si dice sempre emozionato, l’autore del lavoro migliore riceverà un premio di 600 euro e sarà invitato alle manifestazioni e la classe sarà al palio il 15 agosto. In giuria la sarta storica della Cavalcata, Marcella Ciferri, da 30 anni dietro le quinte del Palio, che mette a disposizione tutta la sua competenza e la passione infinita. E ancora, Massimiliano Berdini, artista che ha firmato due drappi per l’Assunta, pittore e orafo, sottolinea: "Mi piace che la contrada sostenga un progetto del genere che guida le menti pratiche dei giovani. Usare le mani ci ha portato ad essere grandi nel mondo". Presidente di giuria Adolfo Leoni, regista della manifestazione, che ha raccontato ai ragazzi come le dame fermane siano state, nel 1400, tra le meglio vestite, le più eleganti e ammirate nelle occasioni importanti. A sostenere il progetto anche l’assessore alla cultura, Micol Lanzidei, il cui abito per il Palio sarà realizzato dalla classe quarta moda dell’Ipsia.

Angelica Malvatani