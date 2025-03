Cavalcata dell’Assunta. La rievocazione si corre tra i banchi

Le bambine e i bambini delle scuole primarie e infanzie di Fermo, insieme a contradaioli e cittadini, si preparano a festeggiare i ‘100 Giorni al Palio’ (4 maggio, ndr) Da mesi, oltre 1200 alunni di 59 classi stanno lavorando all’organizzazione del mini corteo che vedrà protagonisti alcuni di loro; altri si occuperanno della coreografia e speakeraggio; altri ancora racconteranno l’evento con testi e immagini. A supporto degli insegnanti, i referenti di ciascuna contrada. Per contrada Molini Girola, Simone Corazza e i suoi collaboratori hanno fatto visita alle classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª A e Bª 5 della scuola ‘Molini Girola’ dell’IC ‘Da Vinci- Ungaretti’: "Con la ristrutturazione del plesso di Molini e dislocazione delle classi in diverse scuole, il compito dei ragazzi è stato più complicato- le parole del Priore Matteo Canullo- per aver preservato l’unità della contrada nel continuare il progetto, è doveroso un ringraziamento a loro e agli insegnati: le responsabili della primaria Rachele Grimaldi, Luisa Isidori e Kety Priori insieme alle colleghe Alba Negri, Antonietta Potetti, Giuseppina Contalbo, Chiara Dorigato, Renata Egidi, Daniela Micalessi, Marianna Turturiello, Giacomo Franca, Valentina Moio, Mariagrazia Rogante, Antonella Nigrisoli, Daniela Bartolozzi, Daniela Del Gobbo, Francesca Pacini, Edoardo Vecchi, Maurizio Curletta, Amatucci, Giuseppa Antona, Sofia Vesprini, Adria Isidori e Serena Luciani. Per l’infanzia: Federica Vita, Nadia Mandolesi, Donatella Tassotti, Sara D’Amico Fiorindi, Silvia Santandrea, Serenella Abbati, Alessandra Cellini, Gaia Sirugo, Mara Maurizi".

La contrada San Bartolomeo ha colorato di rossonero le classi 1ª, 2ª, 3ª della primaria ‘Tiro a Segno’ delle maestre Sandra Ruggeri e Pamela Ercoli e dell’infanzia ‘San Salvatore’ con le maestre Sonia Tirelli, Alice Capponi, Rosella Sdolzini, Silvia Terzuoli, Sandra Cifani. Meri Pastocchi e Marta Achilli (IC ‘Fracassetti- Capodarco’). "E’ molto importante incontrare gli alunni delle scuole affinchè la Cavalcata dell’Assunta e la cultura cittadina, si trasmettano di generazione in generazione- ha sottolineato il Priore Gian Luca Iervicella- la passione dei piccoli contradaioli è stata sollecitata dai referenti Federica Tufoni, Gaia Giampieri, Irene Giommarini, Alice Splendiani, Valeria Viozzi, Ludovico Alessandrini e dal vice priore Paolo Vallesi durante gli incontri a scuola e la visita al ‘cuore’ di contrada: la sede".

Gaia Capponi