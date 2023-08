Cavalcata dell’Assunta Superate le visite mediche Destrieri tutti idonei

È Ferragosto, periodo di ferie. In molti sono al mare, ma non il popolo del Palio dell’Assunta di Fermo. I Priori delle dieci contrade cittadine insieme a una moltitudine di contradaioli con bandiere e fazzolettoni al collo hanno trascorso l’intera mattinata di ieri al maneggio ‘The Horse’s Paradise’ dove hanno fatto il loro arrivo i protagonisti indiscussi della 42esima edizione della corsa al palio: i cavalli. Dopo una doccia veloce per rinfrancarsi dal viaggio, hanno sfilato sotto gli occhi curiosi di grandi e piccini, per poi essere sottoposti alle necessarie visite mediche al termine delle quali, tutti sono risultati ‘idonei’. All, Audace da Clodia, Azoto da Clodia, Baronessa, Clorinda, Corallu, Cristal Grey, Curiossa, Demoni, Diamante Prezioso: alcuni di essi allogeranno presso il maneggio stesso; altri nei box realizzati ad hoc da alcune contrade tra cui Torre Di Palme, Pila, Fiorenza." Anche quest’anno- hanno fatto sapere i vicepresidenti della Cavalcata, Andrea Monteriù e Roberto Montelpare presenti all’arrivo dei cavalli- le scuderie che hanno deciso di rimanere a Fermo da ieri fino al giorno della corsa permettendo ai contradaioli di ‘vivere’ il cavallo loro assegnato, potranno usufruire del rimborso spese". Ieri in tarda serata, in piazza del Popolo, la Tratta dei Barberi per l’assegnazione del cavallo a ciascuna contrada mediante sorteggio. La novità di quest’anno è stata il ‘Salotto della Tratta’, trasmesso in diretta dalla Gazzetta di Siena, durante il quale la giornalista Eleonora Mainò e Salvatore Ladu detto "Cianchino" hanno intervistato numerosi ospiti e riportato le emozioni vissute prima dell’estrazione. Il cerimoniale prevede l’imbussolamento dei nomi delle contrade all’interno dell’elmo del capitano di Campiglione in quanto contrada detentrice del Palio, dei nomi dei cavalli nell’elmo del capitano della Cernita ed estrazione del cavallo da parte di ciascun Priore con coccarda donata al cavallo dalla dama della contrada assegnata. La consegna della giubba al fantino avrà luogo alle 10.30 del 15 agosto sul sagrato della Cattedrale. Intanto le cerimoniere della Cernita e delle singole contrade, stanno ultimando i preparativi per il Magnifico Processionale Religioso in abito del ‘400, in notturna, domani sera in piazza del Popolo con inizio alle ore 20.15.

Il corteo partirà dalla Chiesa di San Zenone (ore 20.45) per procedere lungo corso Cavour, attraversare Piazza del Popolo (ore 21) e ancora lungo viale Mazzini fino in Cattedrale; al termine della liturgia della parola, ritorno in piazza per l’estrazione delle batterie della corsa. "La Cavalcata, documentata dalla pagina miniata del Missale de Firmonibus del 1436 conservato presso il Museo Diocesano e ripresa dalla Tovaglia Policroma ricamata dalle monache Benedettine nel 1917- ha spiegato il regista del Palio, Adolfo Leoni- era il corteo durante il quale, la sera del 14 agosto vigilia della festa, nobili e popolani arrivavano in Duomo per offrire ceri e doni alla Vergine Maria Assunta in Cielo, patrona celeste e della città".

Gaia Capponi