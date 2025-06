Cavalcata dell’Assunta. Un tuffo nel passato tra fascino e tradizione

Si presenta in pompa magna la 44esima edizione della Cavalcata dell’Assunta di Fermo, come si conviene alla manifestazione che è storia, cultura, tradizione di una città oltre che di un territorio intero, quello fermano. Ieri a palazzo dei Priori, alla presenza anche del consigliere regionale Marco Marinangeli, è stato illustrato il programma iniziato per la verità già diverse settimane fa, lo scorso 4 maggio con i ‘100 Giorni al Palio’ e la tradizionale Investitura dei Priori del 18 maggio.

"Per me, non è una conferenza stampa come le altre – ha esordito il sindaco Paolo Calcinaro – avevo 5 anni quando, nel 1982, ebbe inizio la Cavalcata dell’era moderna. Dopo 11 anni, sono qui, per l’ultima volta da amministratore, a parlare di una manifestazione che è parte della mia vita e – ha concluso il primo cittadino nell’ultima conferenza stampa sulla Cavalcata in cui presenzierà da sindaco – cui auguro di splendere sempre più".

A fargli eco, il vicesindaco e assessore delegato Mauro Torresi: "Stiamo per entrare nell’ultimo atto di un intero anno di lavoro per le contrade: per me, 10 anni di contatti umani con i contradaioli".

Dei numerosi eventi, da qui al 15 agosto, ha parlato il vicepresidente della Cavalcata, Roberto Montelpare sottolineando l’importante lavoro di apertura della manifestazione anche grazie alla ‘partenership’ con la RAI e ai recenti corsi di approfondimento su Medioevo e figura dell’artiere. "Grande emozione partecipare alla Cavalcata in qualità di vicepresidente- ha aggiunto Stefano Lignite, nel ringraziare Priori e contradaioli tutti- sarà la mia ‘prima volta’ in tale ruolo".

Al regista del Cavalcata, Adolfo Leoni, il compito di annunciare le novità: "Ogni angolo di Fermo parla di Medioevo: la Cattedrale, la torre Matteucci, la piazza e il Missale de Firmonibus che attesta la storicità del processionale. La delibera consiliare del 2021, ne ha riconosciuto ‘l’alto valore storico, culturale, sociale e civico come patrimonio immateriale della città’. La Cavalcata è ‘spettacolo nello spettacolo’, a conferma, tra l’altro, la cerimonia dell’arrivo del Palio: la millenaria storia cittadina sarà narrata da voci recitanti e dalla cantante Giulia Natalucci dei Runark".

Con l’occasione, è stata inaugurata la mostra ‘Ornamenti per le Dame di Contrada’ visitabile fino al 18 agosto, presso il palazzo Dei Priori. Le dieci creazioni degli studenti del liceo artistico ‘Preziotti-Licini’, coordinati dal professor Fabio Zeppa e Massimiliano Berdini presidente degli ex allievi dell’istituto d’arte, sono dedicate a ciascuna contrada riportandone stemma e colori. Saranno indossate da chi rappresenterà la bellezza femminile durante in corteo storico: le Dame.

Gaia Capponi