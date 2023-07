Cavalcata, è conto alla rovescia In piazza c’è il ’Palio dei bambini’

A Fermo è ormai aria di Palio. In attesa della corsa dei cavalli del giorno di Ferragosto, il calendario degli appuntamenti è sempre più fitto grazie alle numerose iniziative del Consiglio di Cernita della Cavalcata e delle singole contrade. Domani, alle 21 in piazza Del Popolo, l’evento dedicato ai giovanissimi contradaioli: il ‘Palio dei Bambini’ vinto nell’edizione 2022 dalla contrada Torre Di Palme (in foto). Le dieci squadre di concorrenti dai 6 ai 10 anni saranno accompagnate dai rispettivi Priori, Tamburini, Sbandieratori e Gonfaloni.

Cinque le prove in cui dovranno cimentarsi: in ‘Adamo ed Eva’ una coppia dovrà completare un percorso mantenendo un pomo tra le fronti; ancora in due nella ‘corsa a tre gambe’; una sorta di canestro sarà il tema del gioco ’assalto alla fortezza’ mentre centrare il bersaglio mantenuto dai Priori sarà lo scopo del ‘colpisci lu Marguttu’. Il drappo sarà assegnato al termine della ‘corsa dei cavalli’, la staffetta alla quale parteciperanno i primi cinque team classificati nelle prove precedenti. Da segnalare anche il ‘Torneo delle Contrade’, la sfida a calcetto tra i ragazzi dai 16 ai 20 anni delle dieci contrade cittadine che torna dopo qualche anno di pausa e si svolgerà dal 10 luglio fino alla finalissima di sabato 22, sul campo coperto del centro sociale ‘Rione Murato’ con inizio di ogni partita alle ore 21. I contradaioli di alcune contrade, Campolege in particolare, hanno avuto l’idea di tornare a sfidarsi in quello che da sempre appassiona i giovani trovando l’accordo delle altre. "Questa sfida, che va ad aggiungersi ai giochi medioevali delle gare tra i tamburini, alfieri, arcieri e tiratori alla fune- ha fatto sapere il vicepresidente della Cavalcata Roberto Montelpare- risponde all’esigenza di trovare un modo per creare un legame ancora più forte tra le contrade e i giovani partendo da uno sport molto popolare tra loro". Nove, per questa edizione, le contrade che parteciperanno divise in tre gironi: girone A: Pila- Fiorenza- Molini Girola; girone B: San Bartolomeo- San Martino- Torre Di Palme; girone C: Campolege- Capodarco- Campiglione. Accederanno alle semifinali le prime tre classificate di ogni girone e la migliore seconda tenendo conto del punteggio e, nel caso di parità, della differenza reti, gol fatti, numero ammonizioni fino ad arrivare, se necessario, al classico lancio della monetina. La serata inaugurale prevede gli incontri Pila- Fiorenza ore 21 e a seguire Torre Di Palme- San Bartolomeo. Intanto i contradaioli di San Martino si preparano a testare le cucine in vista della cena di contrada e delle Hostarie con un convivio a tema: questa sera, presso largo Cavallotti, ‘Black and White Dinner’ con prenotazioni al 3920142002.

Gaia Capponi