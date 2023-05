Cavalcata La grande notte dei dieci priori

Un pezzo della storia quattrocentesca di Fermo, quello della Cavalcata dell’Assunta, è andato in scena domenica sera: l’Investitura dei Priori e dei Gonfalonieri delle dieci contrade cittadine. Accompagnati dalla ‘Viola’, la campana delle feste che risuona dalla cattedrale, attraversando piazza del Popolo e percorrendo viale Mazzini, il corteo delle contrade con ‘nobili , popolo, Priori in abito comune, insieme al Podestà vice sindaco Mauro Torresi e alle Municipalità ovvero vice i presidenti della Cavalcata Andrea Monteriù e Roberto Montelpare è salito alla chiesa dinanzi alla Signora Vergine Maria Assunta perché venissero investiti d’autorità i nuovi Priori e designati i nuovi Gonfalonieri’: "Nel giorno di Pentecoste – ha annunciato don Michele Rogante, delegato dell’Arcidiocesi presso il Consiglio di Cernita – il Signore consegna lo Spirito Santo a chi gli apre il cuore. Le dieci contrade hanno caratteristiche diverse ma sono unite dal messaggio di fede alla Vergine Maria cui il Palio è dedicato".

Sulle note del ‘Veni Creator Spiritus’ eseguita dalla Corale della Cavalcata, il Podestà di Fermo ha consegnato il Gonfalone a coloro che avevano il compito di difendere la città e chiamare il popolo alle armi esponendo il vessillo dinnanzi la propria abitazione. Dopo l’estrazione dei nomi dalle tre casse come annotato nei documenti storici, il momento della consegna del robone nero e medaglione ai Priori che, tornati in piazza accolti da tamburini e sbandieratori, hanno giurato difronte al popolo ‘di honorare la reputazione et il valore perché Fermo, in ogni parte et tempo fue eletta et tenuta in gran pregio’, accettando di essere ‘segregati nel Palazzo dei Priori fino a mezzo agosto’. Il Prior Priorum, in virtù della vittoria del Palio 2022, Cristian Malloni (Campiglione) sarà affiancato dai Priori: Emiliano Foglini (Campolege), Stefano Postacchini (Capodarco), Giorgio Prugnoletti (Castello), Luigi Volpi (Fiorenza), Marco Tirabassi (Molini Girola), Francesco Catini (Pila), Gian Luca Iervicella (San Bartolomeo), Renato Montagnoli (San Martino) e Samuele Bruni (Torre di Palme). A essere nominati, anche i Gonfalonieri: Andrea Giacomozzi (Campiglione), Leonardo Leonardi (Campolege), Enrico Nucci (Capodarco), Emanuele Santarelli (Castello), Marco Mazzoni (Fiorenza), Andrea Terriaca (Molini Girola), Fabrizio Marcaccio (Pila), Marco Ferranti (San Bartolomeo), Andrea Marcaccio (San Martino) e Luigi Baldo (Torre di Palme).

Gaia Capponi