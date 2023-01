Cavalcata, un tuffo nel passato: un weekend col presepe vivente

A salutare le festività natalizie, nella giornata dedicata alla Befana tanto cara ai bambini di tutte le età, torna, da oggi per l’intero fine settimana, la seconda edizione del Presepe Vivente che vedrà protagoniste le contrade della Cavalcata dell’Assunta e che avrà luogo nelle Cisterne Romane, a Fermo. Un progetto ambizioso finalizzato a pubblicizzare il patrimonio culturale e artistico della città e a destagionalizzare la manifestazione storica della Cavalcata che raggiunge il suo apice nei mesi estivi:" Della struttura del periodo augusteo di ben 2250 metri quadri per un totale di 30 stanze utilizzata come serbatoio di acqua potabile 2000 anni fa - spiega il regista del Palio, Adolfo Leoni- saranno utilizzate 11 sale allestite da ciascuna contrada con le rispettive Corporazioni fino a quella finale dove i Priori sveleranno la Natività: andrà in scena la vertigine di una notte in cui il tempo ha ricevuto consistenza come memoria che penetra il post Christum natum. Lo faremo con grande impiego di manovalanze a conferma di come la Cavalcata si stia aprendo alle numerose realtà cittadine creando una grande comunità". Tra i 32 attori e lettori, il pubblico potrà assistere alle performance del vicesindaco nonchè assessore delegato alla Cavalcata, Mauro Torresi e dell’assessore alla cultura Micol Lanzidei; 7 i gruppi teatrali coinvolti: Insieme, Tiaffe, Favolare, Gli Amici del Teatro, Compagnia Teatrale Palmense, Firmum, Arco. Ad accompagnare i visitatori nel loro viaggio anche le suggestive voci del Coro della Cavalcata, Corale Santa Lucia, Coro del Liceo Scientifico Onesti, La Priora, Sant’Alessandro diretti dai maestri Maria Pauri, Annarosa Agostini, Anna Moschella, Gloria Strappa e Lucia Malaspina oltre al quartetto d’archi Tanea e singoli strumentisti: il sassofonista Roberto Navisse, trombettista Lelio Leoni e flautista Luigi Tomassini. "La complessa macchina organizzativa che rende possibile la realizzazione di un così solenne evento all’interno di un luogo simbolo della storia fermana- sottolineano all’unisono i vicepresidenti della Cavalcata Andrea Monteriù e Roberto Montelpare- è la prova del dovuto riconoscimento conferito lo scorso anno da parte dell’amministrazione comunale all’unanimità, dell’alto valore culturale, sociale e civico alla Cavalcata nell’esprimere la sua grande forza aggregativa a richiamare il culto della Vergine Maria Assunta in Cielo cui il Palio è dedicato". Dunque oggi, domani e domenica 8 gennaio sarà possibile accedere alla visita dalle ore 11-13 e 16 -20 con ingresso ogni 30 minuti: è preferibile la prenotazione (biglietto 5 €) presso: Musei di Fermo, piazza del Popolo 5 - tel. 0734.217140 - [email protected]

Gaia Capponi