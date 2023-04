"Cave Canem, parco tra degrado e incuria"

Sono trascorsi otto anni da quando è stato creato il parco giochi per cani, Cave Canem a Porto Sant’Elpidio. Un’area di sgambamento ricavata su un terreno pubblico di circa 10mila mq, adiacente alla scuola media ‘Galilei’ e vicino a Villa Murri: un terreno fino a quel momento incolto e inutilizzato, faticosamente ripulito da erbacce, rovi, sterpaglie ad opera di volontari ai quali il Comune aveva affidato la gestione in convenzione, mettendolo a disposizione dei possessori di cani, con libero accesso consentito h 24.

Era un problema sentito che veniva risolto e in tanti ne hanno approfittato. A vederla oggi quella stessa area presenta delle condizioni talmente regredite e degradate che sembra la stessa di com’era prima che vi venisse realizzato il Cave Canem.

A denunciare le condizioni in cui versa la zona sono i cittadini che la frequentano quotidianamente. "Le erbacce sono cresciute altissime e hanno sommerso panchine e attrezzature destinate a corsi di agilità (peraltro oggetto di ripetuti atti vandalici nel corso degli anni, cui si è fatto fronte sempre grazie al volontariato, ndr); i quattro recinti creati per consentire la permanenza di cani di taglie differenti senza darsi fastidio, sono danneggiati quando non occultati dalla vegetazione spontanea; c’è un proliferare di ratti e, come se non bastasse, da qualche settimana, manca l’acqua perché pare che la tubazione si sia rotta e non si sa chi e come deve risolvere il problema", raccontano cittadini che utilizzano più o meno abitualmente quello spazio che "è praticamente inaccessibile per cui non sappiamo più dove portare i nostri cani. Per di più, ci ritroviamo con questo degrado a un passo dalla scuola e dal centro città".

Ci sono due anziani che, a titolo volontario, fanno quello che possono anche se non dovrebbe essere compito loro la manutenzione dell’area.

La protesta è stata fatta circolare anche sui social, contando su una maggiore percezione del problema essendo tempo di campagna elettorale e, magari, in una qualche reazione.

Ma fino ad ora a parte la piena solidarietà, non è stato ottenuto altro così questi cittadini continuano ad alzare la voce.

"Chiedono tutti i voti e fanno promesse – concludono –. Dimostrino che ci tengono davvero alla città e facciano qualcosa per restituire quell’area decorosa e fruibile".

