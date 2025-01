Cda delle ’Farmacie Comunali’, l’amministrazione valuta candidati

E’ stato pubblicato dal Comune, l’avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature di chi designare come membro per il Consiglio di Amministrazione di Farmacie Comunali Srl (partecipata dal Comune al 95%). Dopo aver preso atto delle dimissioni rassegnate pochi giorni or sono, dal presidente Gianvittorio Galeota, adesso l’amministrazione intende procedere in tempi piuttosto celeri a reintegrare il Cda (di cui, come noto, rimangono a far parte i consiglieri Paolo Pistilli e Livia Paccapelo).

A tale scopo, saranno acquisite e valutate le candidature che dovranno essere sottoposte all’assemblea ordinaria dei soci di prossima convocazione (in prima battuta si ipotizzava il 4 febbraio). Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 12 del 3 febbraio prossimo.

"Chi ritenga di possedere requisiti di esperienza, competenza, attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità – si legge nell’avviso - potrà recapitare a mano la domanda all’ufficio protocollo, in Comune, da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30; inviare una pec all’indirizzo pseprotocollo@postecert.elpinet.it oppure spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno (saranno prese in considerazione solo quelle pervenute nei termini)".