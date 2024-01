C’è ’Alice nel paese delle meraviglie’

Domenica torna il teatro per i piccoli con la rassegna dedicata ai più piccoli: in scena lo spettacolo “Alice nel paese delle meraviglie” (ore 17). In scena entra la compagnia Molino d’Arte di Altamura che debutta con il suo nuovo spettacolo. Si tratta di una rivisitazione del celeberrimo e immortale romanzo di Lewis Carrol, un’opera che non conosce crisi e che da quasi due secoli affascina grandi e piccoli in ogni angolo del mondo. I personaggi sono oramai patrimonio dell’umanità e abitano nell’immaginario di ciascuno. E’ possibile acquistare i singoli biglietti per qualsiasi data del cartellone anche on line sul sito www.ciaotickets.com, (costo 6,50 euro più uno per la prevendita). Domenica mattina, dalle ore 10 alle ore 12, sarà possibile effettuare la prenotazione telefonica al numero 335.5268147 (costo 6,50 euro unico, senza diritto di prevendita), il botteghino aprirà alle 15,30. Lo spettacolo sarà preceduto dall’assegnazione di tre libri estratti a sorte tra tutti i presenti tramite consegna all’ingresso di un numero di riferimento.