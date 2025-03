C’è anche un bando per una autorimessa

Il Comune ha emanato un bando per la vendita all’asta di un locale autorimessa che è inserito nel piano delle alienazioni 2025. E’ costituito da un locale di 55 metri quadri di superficie con doppio accesso indipendente dal parcheggio pubblico prospiciente, sito in via Costa dei Frati. Prezzo a base d’asta 70.000. Il Deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà di 7.000 euro pari al 10% del prezzo a base d’asta . Procedura e criterio di aggiudicazione: asta pubblica a lotto unico, con ammissione di sole offerte al rialzo rispetto al valore a base d’asta. La scadenza di presentazione delle domande è alle ore 12 di martedì 15 aprile. L’apertura delle offerte alle ore 9 di giovedì 17 aprile. L’immobile ricade in zona fh - parcheggi ad uso pubblico e nell’ambito di tutela "Località Monte Cacciù" con vincolo paesaggistico.