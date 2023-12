C’è Andrea Delogu . In scena con ’40 e sto’

Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice, attrice e, in questo caso, anche autrice, porta in scena, domani sera (ore 21,15) al ‘Cicconi’ un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni. ‘40 e sto’ è titolo di questo appuntamento della stagione di prosa promossa da Comune e Amat, che vede in scena anche Alberto Caviglia, Giovanna Salvatori e Rossella Rizzi. Attingendo a piene mani dalla sua vita privata, la Delogu si racconta senza filtri in un sorprendente viaggio in cui si metterà a nudo, trascinando il pubblico nella sua nuova vita, quella di una quarantenne che, riappropriandosi della propria indipendenza, si metterà in gioco esplorando le mode, i visi, le ossessioni di questa strana epoca che viviamo. Uno spettacolo spassoso e riflessivo dove si rappresentano tutti gli aspetti del giro dei boa: la crisi, la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni, districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, paparazzi, viaggi, libri e tanto altro fino a scoprire che in palio c’è la cosa più importante: la libertà di essere sé stessi. Info: 347 6467171. Biglietti: platea 23 euro, 20 euro galleria anche su vivaticket.com