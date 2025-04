C’è ’Angels of Tango’: "La maratona di ballo deve diventare un festival"

Gli ‘Angeli del Tango’ sono arrivati in città. Durante le festività pasquali, oltre 150 tangueri hanno letteralmente invaso Fermo, in occasione della decima edizione di ‘Angels of Tango- Marathon’, presso l’hotel Astoria. Quattro giorni, dalle prime ore del pomeriggio fino all’alba al ritmo di tango, vals e milonga, organizzati da Floriano Bastarelli e Galya Artemenko: angeli e demoni, cuori, stelle fluorescenti sul soffitto per un’atmosfera unica; uomini elegantissimi che, con la famosa ‘mirada’, hanno invitano donne in lustrini e abiti dai colori caldi e vivaci. "Tanto lavoro, ma anche tanta soddisfazione- ha spiegato Bastarelli- ospiti provenienti da ogni parte del mondo: Canada, Russia, Francia, Germania, Usa, Ungheria, Polonia, Cipro, Spagna, Lituania, Olanda, Romania, Israele, Grecia, Polonia, Ucraina, Russia. Per alcuni, la prima volta a Fermo; per altri, un gradito ritorno ma tutti affascinati dalla bellezza della città: hanno apprezzato il panorama, dal mare ai monti in un battito di ciglia, durante il ballo pomeridiano ma anche il cibo, grazie a tre cene a base di tipicità del territorio". L’idea di portare a Fermo una maratona di tango argentino, la danza passionale per eccellenza, è nata qualche anno fa.

"Avevo disegnato un logo con una ‘T’e due ali ai lati- ha aggiunto Bastarelli- vivevo in Russia con Galya, conosciuta sulle piste da ballo, e con nostra figlia Gaia: lì, nacque l’idea di organizzare un evento, il primo, nelle Marche per tutti gli appassionati come noi. Per chi ama il tango, ballare non è solo divertimento e momento di socializzazione: l’abbraccio tra uomo e donna è dialogo e corrispondenza di sensi e, in parecchi casi, occasione per trovare l’anima gemella. Per il futuro, anche con il supporto dell’amministrazione comunale, vorremmo realizzare un festival vero e proprio con musica dal vivo e la partecipazione di maestri di fama mondiale".

Gaia Capponi