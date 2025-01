C’è aria pesante in casa Fermana

Ancora amarissimo il Bruno Recchioni per la Fermana che non spezza lo zero nella casella delle vittorie interne ed anzi esce ko anche della sfida con la Recanatese che bissa il successo dello scorso anno, ma allora era Serie C. Fermana ancora un cantiere alla luce dei tanti movimenti, societari e tecnici ma il tempo stringe. A sottolineare al momento il problema è stato Fabio Brini nel posta gara, è la paura che ha la squadra e che nella prima mezz’ora ha sostanzialmente bloccato la Fermana.

Recanatese ordinata e organizzata che ha fatto girare la palla a piacimento senza però colpo ferire. Poi alla prima verticalizzazione Sardo ha avuto l’opportunità per il vantaggio ma Del Bello ha detto di no. Poi in questo momento anche gli episodi girano contro: arbitro che sorvola sul contatto su De Silvestro ma poi non può non vedere la mano alta di D’Agostino in barriera su Bellusci, rigore e Alfieri che segna. Da lì la Fermana perde anche la testa per una ventina di minuti con il secondo giallo di Tafa per fallo su Spagna ma soprattutto il piede a martello di Fontana sull’ex Gomez.

In nove contro undici Fermana che prova a reagire e con Valsecchi sfiora un pari che avrebbe avuto la forma di un brodino caldo ma la sostanza di un bel ricostituente nel breve periodo. Ma questo non arriva, per una squadra impaurita e che deve sbloccarsi magari con il rientro anche di Bianchimano in avanti e di qualche infortunato come Barchi, Pinzi e Diouane ma anche con la possibile e probabile partenza di Casucci. Si attende qualcosa in più dal mercato perché De Silvestro ha fatto vedere buone cose ma serve maggior peso in mezzo.

In tutto questo la rabbia dei tifosi, per il momento e la classifica, ma soprattutto per la gestione societaria si è fatta vedere (con lo striscione rivolto alla proprietà in bella evidenza) e sentire con cori contro i Simoni invitati a vendere cui si sono aggiunti nel corso della gara anche quelli verso Michele Paolucci e Federico Ruggeri. Insomma, non il clima ideale per tentare una risalita con il derby del Del Conero alle porte.

Roberto Cruciani