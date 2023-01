"C’è attenzione sulla provinciale Cascinare"

Anche se la Provincia di Ferno non ha risposto alle mail di segnalazione e sollecito inviate dalla Croce Azzurra per porre all’attenzione degli uffici di riferimento la pericolosità degli avvallamenti creatisi lungo la strada provinciale Cascinare, l’ente guidato dal presidente Michele Ortenzi aveva preso in carico la problematica tanto che viene dato per imminente l’avvio del cantiere per i lavori necessari per eliminare queste serie criticità. Ne dà notizia il sindaco Alessio Pignotti, ringraziando la Croce Azzurra "per aver portato all’attenzione generale il problema che vi era già stato segnalato, in via informale, dalla Pubblica Assistenza in un precedente incontro, che comunque non ci è nuovo tanto che non siamo rimasti con le mani in mano. D’altra parte, lo stesso Pignotti percorre abitualmente quella strada abitando poco distante e "mi sono reso ben conto della pericolosità tanto che già da settembre mi sono attivato segnalando alla Provincia la situazione, insieme al consigliere provinciale, Alessio Terrenzi".

E l’impegno ad intervenire c’è stato tanto che Pignotti riferisce che a fine dicembre è stato approvato il progetto definitivo esecutivo per la sistemazione del tratto viario della strada provinciale 109 Cascinare, insieme alla provinciale 11 Capodarco. C’è già stato il conseguente affidamento dei lavori e il prossimo passo sarà l’apertura del cantiere. Si tratta di interventi che comporteranno, complessivamente, un investimento di 60mila euro. "Il problema da risolvere è evidente per la circolazione intesa in senso generale ma, soprattutto, - conclude il sindaco Pignotti - per i veicoli che circolano lungo la strada provinciale in questione ad alta velocità come avviene, appunto, per i mezzi che operano nell’emergenza e vigileremo affinché venga al più presto risolto".