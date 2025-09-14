C’è Fermana-Civitanovese. Che big match al Recchioni

Un match che lo scorso anno, o meglio cinque mesi addietro, metteva in palio la permanenza in Serie D e che ora invece vede di fronte due squadre praticamente nuove rispetto all’anno scorso, ma in Eccellenza. Un destino comune quello della Fermana e della Civitanovese con un’estate molto turbolenta su entrambi i fronti ma alla fine con le medesime proprietà alla guida delle due formazioni e con delle rose radicalmente rinnovate. Per intero quella canarina affidata ad Augusto Gentilini, quasi totalmente quella rossoblù con in panchina l’ex Primavera della Fermana Andrea Mercanti. E identico anche l’esordio con un punto conquistato, ad Urbino i gialloblù e in casa contro il Ksport di Protti la Civitanovese.

Fermana che si presenta senza dubbio rinvigorita da un buon esordio in terra ducale e con il tecnico che non ha problemi di assenze considerando che anche Rodriguez è tornato abile e arruolabile e dunque pronto per una maglia da titolare: per lui ultima mezz’ora domenica scorsa. Per il resto non ci dovrebbero essere stravolgimenti con i canarini confermati con il 4-2-3-1 che è ormai un marchio di fabbrica per i gialloblù e sul quale si sta lavorando da tempo. Una settimana in più di lavoro, svolto al Firmum Village, anche per aumentare il giro dei motori.

In casa rossoblù Mercanti conferma il 4-3-3 in un undici iniziale nel quale non mancheranno tanti ex, molto giovani e passati dal vivaio canarino. Partiamo dall’esterno destro Jacopo Marini, passando per il centrale Luciani (parentesi per lui tre stagioni fa), passando per Lorenzoni e chiudendo con il 2007 Pompili protagonista nelle giovanili. Squadra giovane ma con elementi di esperienza a fare da chioccia come ad esempio Visciano in mezzo al campo e con lo spauracchio Handzic davanti, elemento da temere e che in Eccellenza, vedi Sangiustese, ha un rendimento molto alto.

Mancherà una vera cornice di pubblico: trasferta vietata agli ospiti, ultras locali che non entreranno allo stadio e dunque non sarà un Recchioni "pieno" alle 15,30 sotto l’occhio delle telecamere di Tvrs. Arbitra Kumbulla di Verona.

Probabili formazioni: Fermana (4-2-3-1): Raccichini; Bartolocci, Kieling, Rodriguez, Malafronte; Marin, Maquisse; Petronelli, Cicarevic, Guti; Solmonte All. Gentilini

Civitanovese (4-3-3): Forconesi; Marini, Cahais, Luciani, Cosignani; Chiaruzzi Visciano, Lorenzoni; Cappa, Handzic, Pompili. All. Mercanti.