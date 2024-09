"C’è grande entusiasmo e voglia di fare bene"

E’ arrivato il grande giorno, quello atteso da oltre cinquant’anni a Grottazzolina. La Yuasa Battery Grottazzolina oggi alle 19, al PalaSavelli giocherà la sua prima gara di Superlega e lo farà contro la Vero Volley Monza, finalista scudetto lo scorso anno. L’ambiente è carico, lo si vede dalla fila per fare i biglietti al PalaGrotta in mattinata e al PalaSavelli nel pomeriggio: proprio nella biglietteria del palas sangiorgese si potranno fare anche nella giornata di oggi sia al mattino che al pomeriggio dalle 17 fino ad inizio gara. Saranno presenti le istituzioni provinciali e probabilmente anche regionali, oltre ai sindaci del territorio fermano quello che la Yuasa rappresenta. E la squadra è pronta come sottolinea coach Massimiliano Ortenzi. "Arriviamo con grande entusiasmo, con la voglia di fare bene e provare gara dopo gara a fare tutto quel che possiamo per raggiungere il nostro obiettivo. Ci arriviamo dopo tanto lavoro e avendo capito che sarà un campionato difficile. Dobbiamo essere bravi a cancellare in fretta il momento quando le cose non funzioneranno o se perdiamo male un set, non dando troppo peso alla frustrazione di perdere qualcosa. Dobbiamo pensare sempre alla palla dopo, al set dopo e alla gara dopo: così e con il giusto entusiasmo possiamo fare bene".

Di certo l’ostacolo odierno è di quelli super. "Monza è una squadra che ha un palleggiatore di livello altissimo e tutto parte da lì. Dobbiamo tenerlo lontano da rete, avere ritmo con il servizio ed essere bravi con chi può spingere di più dai nove metri. Poi saper anche sopportare che, quando ha palla in mano, è un palleggiatore che fa girare la squadra ed essere bravi a giocarci qualche opzione e qualche uno contro uno. Poi quando ci costruiremo le nostre occasioni dovremmo essere molto lucidi e bravi nello sfruttarle. Il precampionato ci ha insegnato che in queste fasi si devono sfruttare le occasioni quando si presentano perché non se ne presenteranno tante. Ogni chance va sfruttata per costruirci le opportunità tali da poter ottenere un set o anche la vittoria". E intanto ci si può godere la passione di un popolo. "L’entusiasmo è tanto. Al Pala Savelli giorno dopo giorno, ma anche ora dopo ora, si costruisce qualcosa e si aggiunge qualcosa in più. Assomiglia sempre più a quello di domenica quando ci sarà tanta gente a tifare. Ci daranno una carica importante e possono effettivamente rappresentare quella marcia in più e quell’uomo in più che ovviamente ci serve".

Roberto Cruciani