C’è il concerto dell’orchestra da camera Pergolesi

Per il secondo appuntamento di “Onde sonore” L’orchestra da camera “Pergolesi” del conservatorio di Fermo ed il solista Francesco Manara alle ore 21,15 di questa sera nella splendida cornice della Rocca Tiepolo offriranno quale proposta artistica “Le quattro stagioni” di Vivaldi. La serata, vede la partecipazione straordinaria del solista Francesco Manara. Diplomato al conservatorio “Verdi” di Torino sotto la guida di Marin con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, nel 1992 è stato scelto da Riccardo Muti come primo violino solista dell’Orchestra del teatro alla Scala. Come spalla Manara ha suonato con alcuni dei più grandi direttori del momento. Vincitore in numerosi concorsi internazionali il suo repertorio spazia da Bach ai contemporanei, e comprende i 24 capricci di Paganini.