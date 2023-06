C’è il Doucal’s Anniversary Compleanno da Pitti Uomo

La 104esima edizione di Pitti Uomo che si svolgerà a Firenze dal 13 al 16 giugno in una Fortezza da Basso caratterizzata dal segno del guest designer Eli Russell Linnetz, farà registrare la partecipazione di numerose aziende del distretto della moda del fermano. L’edizione di quest’anno del Pitti si presenta come un crocevia di giovani talenti, vetrina irrinunciabile per i big brand e palcoscenico di eventi irripetibili e tra questi anche alcuni organizzati dalle aziende fermane. Il format di questa edizione conferma alcune novità introdotte a gennaio e punta a un ampliamento e a una valorizzazione delle formule espositive. Il risultato è un percorso dinamico e fluido all’interno della Fortezza, mai scontato perché punteggiato con soluzioni inedite e proposte crossover, che fanno da specchio alle rinnovate esigenze del mercato. "C’è voglia di rivedersi a Firenze. Ecco quello che abbiamo percepito nei mesi durante i quali abbiamo lavorato a questa nuova edizione di Pitti Uomo. In un anno sicuramente non facile per il settore che rappresentiamo, la nostra manifestazione ha sempre più appeal: viene scelta e premiata come palcoscenico imperdibile per farsi conoscere e per incontrare i propri clienti internazionali" è il commento di Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. Il Governo italiano e Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, promuovono il ruolo di Firenze nella strategia di internazionalizzazione della moda italiana attraverso il sostegno ai saloni estivi 2023 di Pitti Immagine, un contributo fondamentale per il programma di incoming dei migliori operatori esteri, di comunicazione e di eventi speciali.

Tra gli eventi che caratterizzeranno l’edizione 2023 del Pitti Immagine c’è Doucal’s Anniversary. L’azienda di Montegranaro, infatti ha deciso di festeggiare nel corso della rassegna fiorentina i primi 50 anni di storia con "Mario". Un’edizione speciale dell’iconico mocassino dedicato a Mario Giannini, fondatore del laboratorio artigianale a Montegranaro. In questo nuovo loafer, il giallo "Golden Cream" abbinato al nero, conferisce unicità al packaging. Mercoledì, alle 18, a Palazzo Budini Gattai, il brand presenterà "Loafer performance" che vedrà protagonisti gli artigiani dell’azienda. La moda maschile italiana nel 2022 ha evidenziato una performance positiva sui mercati esteri, proseguendo con il trend favorevole che si era già registrato nel 2021. Come indicano i dati Istat, l’export relativo al periodo gennaio-dicembre 2022 ha messo a segno un incremento a doppia cifra del +24,7% sul 2021, per un totale di circa 8,9 miliardi di euro.

Vittorio Bellagamba