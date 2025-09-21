C’è il festival dedicato al benessere: "Lo yoga è unione tra corpo e spirito"

Alle 8 del mattino a Lido di Fermo, in questi giorni di tarda estate, il cielo e il mare si incontrano nell’azzurro più forte, in mezzo c’è l’arancione del colore simbolo per lo yoga, addosso a Amadio Bianchi, il fondatore di Wolrd Yoga and Ayurveda community, presidente della federazione europea Yoga, a Fermo per tenere a battesimo Ora festival, il primo festival dedicato al benessere. Ieri l’inizio della manifestazione, nello spazio verde e in spiaggia tra l’hotel Royal e il Sombrero, un momento pieno di colori, di respiri, di pace. e proprio con una meditazione per la pace ha iniziato Amadio Bianchi, quando lo yoga è arrivato in Italia era uno dei tre maestri, oggi ha 82 anni ed è il più anziano vivente, 43 viaggi in India, un’esperienza incredibile: "Sono qui volentieri, iniziative come questa vanno sempre appoggiate e diffuse. Lo Yoga significa letteralmente unione tra corpo e spirito, la nostra è una spiritualità laica che incontra tutti, ebrei e musulmani, cristiani e atei, nella comune ricerca di armonia. La nostra non è una religione, non siamo una setta, non facciamo ginnastica, uniamo il nostro corpo con lo spirito, cerchiamo noi stessi dentro di noi". Oggi Bianchi vede nel mondo il disastro che si avvicina: "Siamo nelle mani di persone che non stanno bene con se stesse, non riusciamo a capire che dobbiamo restare uniti nella diversità, come diceva Gandhi, che non possediamo niente di quello che ci circonda. Dobbiamo prenderci cura di noi stessi, togliere l’aggressività e l’insoddisfazione dal cuore per poter star bene".

Uno stile di vita semplice e in armonia col mondo e con gli altri che ha portato Amadio a superare, a 16 anni, un problema di salute: "Non era leucemia, avevo una grave anemia che ho superato, mentre incontravo lo yoga e ne facevo il mio stile di vita. Oggi provo a divulgare il valore di questa che è una filosofia di pace, siamo armati solo del nostro tappetino e della voglia di stare in armonia. Qui a Fermo ho avuto più di 80 persone che si sono fermate per meditare, un bisogno di quiete che ci attraversa tutti". Giornate magiche organizzate dall’associazione Animalidapasto, la presidente Nadia Pilato spiega che si sono unite tutte le realtà dello yoga del territorio, a portare colori, respiro, cose buone da condividere e tappetini stesi proprio sul mare per chi rallenta e prova a trovare se stesso. Oggi si ricomincia, alle 9,3: "Guardatevi intorno, sorride Bianchi, questa gente porta qui solo bontà, amicizia, voglia di stare insieme. Ripartiamo da qui".

Angelica Malvatani