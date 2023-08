C’è il festival degli artisti di strada "’Buskeria’, è solo il primo anno"

Si pronuncia all’inglese Buskeria, è il festival degli artisti di strada, di giocoleria e acrobazie, di musica itinerante e di visual comedy. È la festa di quelli che per ‘buscarsi’ il pane sanno fare qualcosa di bello, da qui il nome inglese buskers che indica proprio chi propone la propria arte per guadagnarsi da vivere. Arriva a Fermo il festival più magico e divertente che ci sia, due sere, domani e sabato, per stupirsi, per sognare, per ascoltare musica bella, rigorosamente sotto le stelle. L’assessore alla cultura Micol Lanzidei parla di un’arte antica come il mondo: "È il teatro che esce dal teatro, è rito e spontaneità, è qualcosa che a Fermo non è stato mai costruito in questa maniera. Ci siamo affidati alla maestria e all’esperienza di un direttore artistico come Peppe Nuciari, ci piace pensare ad un appuntamento fisso del fine estate fermano".

Un evento fortemente voluto dal vice sindaco Mauro Torresi che ha coinvolto i commercianti: "Speriamo che i negozi restino aperti, abbiamo anche due concerti offerti dai locali di Piazzale Azzolino e da Jonathan in piazza. Ci sono momenti di grande divertimento, collegati peraltro con il festival di Lido Tre Archi, l’Arco festival, che oggi ospiterà oggi in anteprima un laboratorio di giocoleria e un momento di spettacolo, prima dello show di Pier Massimo Macchini". Giuseppe Nuciari parla di artisti strutturati, di grandi professionisti, con anni di formazione alle spalle, con scuole specializzate: "Lo spettacolo, dunque, è qualcosa di reale. Si passa dalla strada al palco, è arte teatrale vera. Abbiamo 19 compagnie, molte straniere, con 30 spettacoli e due gruppi itineranti musicali. C’è Keiichi Ivasaki, un giapponese che gira il mondo con la bici, che porta uno spettacolo molto poetico, c’è Ernesto Planas da Cuba che pure si esibisce con numeri di magia straordinari, l’arte è rappresentata in tutte le sue componenti".

Si comincia intorno alle 21 di domani sera e si replica sabato sera, sempre a partire dalle 21, gli spazi utilizzati sono piazzale Azzolino con un palco, la piazza con tre postazioni, largo Maranesi di fronte alla chiesa di San Domenico, il Carmine, il corso. Importante la collaborazione dell’associazione ‘Ho un’idea’ per l’organizzazione, Torresi spiega che il sogno è quello di aver avviato una manifestazione che possa durare, da qui agli anni a venire: "Auguriamo a tutti i fermani e i visitatori che sceglieranno la Buskeria di lasciarsi coinvolgere dallo stupore, dalla meraviglia che solo l’arte di strada sa trasmettere".

Angelica Malvatani