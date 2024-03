C’è il magistrato Sabelli. Appuntamento a teatro col ’cacciatore di mafiosi’

E’ di sicuro uno degli appuntamenti più attesi del calendario culturale proposto dal cine teatro Europa: domani, alle 21,30, c’è il magistrato Alfonso Sabelli, rinominato con il nomignolo ‘Il cacciatore di mafiosi’. Per l’occasione illustre ospite che ha al suo attivo oltre 1.700 arresti, fra questi molti esponenti di Cosa Nostra, che per l’occasione sarà intervistato dal regista Alessandro Bardani. A questo proposito Alfonso Sabelli è salito agli onori della cronaca agli inizi degli anni ’90, quando fu chiamato a dare seguito alla lotta antimafia dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio. Un racconto dettagliato con cui Alfonso Sabella, analizzerà la situazione storico polita dell’Italia di quel periodo, mettendo in evidenza la volontà di un paese di scrollarsi di dosso la paura del passato, ma anche la violenza infiltrazione della criminalità nella società. Un evento fortemente voluto dall’Amministrazione, per info 338-2469915.