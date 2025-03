C’è il musical ’Medusa–L’inganno degli dèi’

Sarà in scena a Fermo domani sera alle ore 21, al Teatro dell’Aquila, il musical "Medusa – L’inganno degli dèi", una nuova produzione interamente made in Marche, per la regia e drammaturgia di Simone Brenno Rossetti, con il patrocinio del Comune di Fermo, assessorato alla Cultura. Una nuova scrittura, con testi e musiche completamente inediti, che rielabora il mito della Gorgone Medusa e dell’eroe Perseo in una chiave sorprendente ed originale.

Il regista Simone Brenno Rossetti riuscirà a portare in scena il sogno di realizzare un musical: uno spettacolo inedito al 100 per cento, un’opera ambiziosa, con un cast di 25 attori ed oltre 40 persone coinvolte. La storia si svilupperà su tre linee narrative: la prima è il presente, l’incontro tra Medusa e Perseo, la seconda ripercorrerà il passato di Medusa ed il motivo per cui è stata trasformata in mostro ed infine seguiremo il viaggio che Perseo ha compiuto per arrivare alla Gorgone.

Il regista e drammaturgo ha attinto alla versione del mito che vede Medusa vittima della violenza del dio Poseidone e successivamente punita per ciò che le è accaduto. ‘Sei troppo bella, è colpa tua’ è la recriminazione che le viene fatta, tema ancora molto attuale - purtroppo - nel nostro tempo.

La protagonista e direttrice di compagnia Rachele Morelli sottolinea il rapporto tra i 5 artisti ed amici che hanno ideato e condiviso questo sogno: hanno messo insieme i loro talenti nei diversi ambiti - recitazione, musica, danza - credendo fermamente nell’impegno per dare valore all’arte e lustro ai molti artisti del territorio marchigiano. Le musiche sono state composte da due musicisti e compositori fermani, Andrea Postacchini e Marco Ferroni che, realizzando la colonna sonora ed i brani, hanno voluto spaziare tra vari generi - da musiche più orchestrali a pezzi con contaminazioni più moderne. Le coreografie sono nate da un’idea del ballerino e coreografo Paolo Ciferri e successivamente affidate alla coreografa Ombretta Ciucani, affiancata da Giulia Malaspina.

Info: biglietteria del teatro 0734.284295.