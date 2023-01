C’è il piano per prevenire la corruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023-2025: avviso di deposito. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza avvisa che per il triennio 2023-2025 verrà riproposto il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del 2022. Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile, che consentano di formulare comunque un documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni e le rappresentanze delle categorie produttive del territorio, tutti coloro che intendano produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili potranno presentarle in forma scritta al protocollo dell’Ente, preferibilmente via PEC, motivandone le ragioni, indirizzandole al Responsabile anticorruzione. Il piano è visionabile sul sito web del comune, sezione trasparenza. Saranno prese in considerazione proposte presentate con le modalità indicate che perverranno entro il termine del 30 gennaio 2023.