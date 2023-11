C’è il presidio per la pace con la comunità musulmana

Un presidio per la pace, perché si cessi con la violenza e con l’assedio su Gaza. L’iniziativa è del comitato 5 Luglio che oggi si ritroverà alle 17, a Piazzale Azzolino, insieme con la Comunità Musulmana del Fermano, per esprimere l’urgenza immediata di cessare il fuoco, interrompere l’assedio e lo sterminio della popolazione civile e la repressione nei territori occupati: "Si susseguono i massicci bombardamenti di Israele sulla popolazione civile, che non risparmiano ospedali, luoghi di culto, campi profughi e scuole. Un assedio totale di proporzioni catastrofiche che sta provocando decine di migliaia di morti, tra cui circa il 40 per cento bambini, con metodi da rappresaglia che hanno tolto cibo, acqua, medicinali e energia elettrica e ricorrono all’utilizzo di fosforo bianco, in violazione del diritto internazionale" spiega Fulimeni.