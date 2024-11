C’è il progetto comunità educante: "Giorno speciale per Lido Tre Archi"

Una rete educativa che costruisce amicizia, conoscenza, fiducia e possibilità. È il progetto di comunità educante nato a Lido Tre Archi che il prossimo fine settimana vivrà un momento speciale. Sabato 16 e domenica 17 novembre in Piazza Skanderbeg, Via Pietro Nenni e nei presidi diffusi in tutto il quartiere di Lido Tre Archi di Fermo saranno giorni di incontri e laboratori con il coinvolgimento di 20 realtà formali e informali, per costruire una vera integrazione. L’iniziativa è organizzata all’interno di Rive – Ricostruire Insieme Valori Educativi, un progetto selezionato da ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso dalla cooperativa sociale Nuova Ricerca Agenzia Res, con il patrocinio del Comune di Fermo. Il progetto RIVE, attivo da aprile 2023 ha l’obiettivo di intessere reti finalizzate alla creazione di una comunità educante, coinvolgendo alcune delle principali realtà territoriali del terzo settore impegnate a vario titolo nell’educazione e nella promozione culturale tra cui On The Road Cooperativa Sociale, Isc Fracassetti–Capodarco, Il Picchio Consorzio di Cooperative Sociali, Università Popolare di Fermo, Università del Tempo Libero, Associazione Bet Onlus, Cumba O.d.v. Ambulatorio di prossimità. Si lavora da un anno e mezzo per animare il quartiere più multietnico e colorato che c’è, con iniziative di sostegno genitoriale, di formazione permanente per adulti, senza trascurare l’educativa di strada, con la presenza di operatori qualificati. "L’idea, spiegano i referenti del progetto, è quella di considerare il quartiere come parte di una comunità più ampia, spostando i confini di Lido Tre Archi al di là delle barriere fisiche e mentali che lo racchiudono".

Durante le due giornate di lavori si terranno incontri seminariali di approfondimento, aperti alle organizzazioni presenti e a tutta la cittadinanza, sul tema della comunità educante. Inoltre, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, enti del terzo settore, associazioni culturali, cooperative sociali e associazioni sportive presidieranno il quartiere con i propri stand informativi ed animeranno decine di attività laboratoriali destinate ad adulti, bambini e ragazzi. L’assemblea di benvenuto è prevista per sabato alle 16, quando apriranno anche gli stand informativi. Alle 16 si avviano i laboratori e le attività al campetto sportivo, oltre a momenti di teatro diffuso. Domenica si riprende al mattino, con un seminario sul tema della comunità educante, alle 10, fino alle 18 si terranno i laboratori per bambini e i percorsi formativi aperti a tutti. Alle 13 il pranzo comunitario, ognuno è chiamato a portare qualcosa da condividere, per un momento di socialità che porti i sapori del mondo.