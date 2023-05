C’è il progetto per la scuola ‘Bacci’

Il progetto per la nuova sede del complesso scolastico ‘Bacci’ è stato recapitato al Comune e, in questi giorni, gli amministratori lo stanno esaminando, valutando nel contempo anche le possibili soluzioni da adottare per il trasferimento della popolazione scolastica durante l’esecuzione dei lavori. Sì perché, stando alle prima indiscrezioni sul progetto, sembra sia ad escludere la possibilità di poter costruire una nuova sede con gli 11 milioni di euro di fondi del Pnrr nell’area antistante l’attuale costruzione (magari ricorrendo anche all’acquisto di una porzione di terreno attigua): il progetto prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico sull’attuale sedime, né sembra siano ipotizzabili demolizioni a stralci dei padiglioni, per cercare di limitare i disagi agli alunni e alla stessa attività didattica. "Adesso dovremo esaminarlo con attenzione – si limita a far sapere il sindaco Alessio Pignotti – anche se, nell’attesa di ricevere questa documentazione, abbiamo continuato a ragionare su possibili alternative per il trasferimento delle scuole medie ed elementari".

Pignotti non conferma, né smentisce che una possibile ipotesi logistica potrebbe essere il palazzo Bartolucci (di proprietà delle Suore della Riparazione) e l’edificio collegato che, anni fa, ospitava la scuola materna. Sia il palazzo, sia l’ex scuola sono inutilizzati da tempo e in completo abbandono per cui ha suscitato una certa curiosità il fatto che, pochi giorni fa, l’imponente portone principale, porte e finestre del complesso fossero state aperte come non accadeva da anni, con persone impegnate in una sorta di sopralluogo. Non si sbilancia il sindaco che, oltre al trasferimento delle scuole, deve pensare anche a dove portare le opere custodite nella pinacoteca comunale in vista dell’avvio (in autunno) dei lavori sul palazzo che le ospita, finanziati con fondi del Pnrr per 2,4milioni di euro. Per le scuole, tra le opzioni più gettonate, c’era l’ex distretto sanitario (ipotesi avversata dai residenti e non solo), la bocciofila (ma sarebbero necessari lavori di adeguamento degli spazi), l’ex tribunale (dove hanno trovato sede diverse associazioni cittadine che dovrebbero ‘sloggiare’ per far posto alle aule) e non era stato escluso che le classi potessero essere ‘spalmate’ su scuole esistenti. "Ma noi – dice la minoranza - di tutto questo, ad oggi, non sappiamo nulla, né siamo stati mai coinvolti"

Marisa Colibazzi