C’è il record di abbonamenti: "Il teatro è come un motore e non solo uno spazio scenico"

Quando parla del teatro dell’Aquila Micol Lanzidei si emoziona, è come se parlasse di una creatura viva, che profuma di buono e di antico, che diffonde cultura. Da cinque anni alla guida del settore cultura, si prepara alle prossime elezioni e proprio quello dal teatro è il congedo che la commuove di più. Parla felice di un record di abbonamenti, ben 1200 persone hanno scelto di seguire tutta la stagione teatrale, erano poco più di 930 solo due anni fa: "Questa del teatro è una realtà che mi porterò nel cuore sempre. Teatro che è molto di più di un semplice spazio scenico, è centro vivo di relazione e di identità, non solo contenitore di spettacoli. Possiamo dire che è un motore sociale, culturale ed economico. In questi ultimi anni è innegabile che grazie ad una gestione attenta, condivisa e supportata da uno staff appassionato e competente, le porte si sono aperte sempre di più, non solo agli spettatori ma alla città intera. È quasi come se il teatro fosse tornato con uno sguardo molto in avanti nel futuro, accessibile, ciascuno poteva riconoscersi". Ovviamente il cuore di tutto è la stagione di prosa, bella, curata, adatta a tutti, messa a punto con la consueta attenzione con Amat: "La scorsa stagione abbiamo fatto la terza serata di ogni spettacolo proprio per far fronte alla grande richiesta di abbonamenti, era una scommessa che è andata bene, riconfermata la terza recita anche quest’anno e i numeri sono importanti".

L’assessore spiega che oltre alle scelte artistiche hanno pagato anche gli investimenti sulla sostenibilità ambientale, con la valorizzazione dell’illuminazione, e sull’accessibilità anche per le persone diversamente abili: "Il successo non è solo sui numeri ma nella qualità delle relazioni, è un luogo vicino, non elitario, palcoscenico di scuole, associazioni, di progetti speciali, gli studenti recitano cantano ballano apprendono, le famiglie si incontrano, si fa educazione alla cittadinanza, è un luogo in cui ciascuno può vivere nella quotidianità. Si accolgono le differenze e le si lascia dialogare, non divide ma unisce. Per investire in cultura ci vuole coraggio e ci vogliono risorse. La comunità ha bisogno di spazi veri di incontro tra le persone, il teatro può essere la risposta, si va per vedersi, per incontrarsi tra le persone. E’ lo specchio di una città viva come quella che abbiamo la fortuna di abitare". Merito di tutti, dallo staff alla biglietteria fino allo staff di pulizia, ci prendiamo tutti cura di qualcosa che è vivo. Dunque 1200 gli abbonati, erano 1132 lo scorso anno, la maggior parte della provincia di Fermo ma ci sono anche 28 abbonamenti fuori provincia on fermano in questa stagione sono 310 dalla provincia di fermo, 28 da fuori provincia, da Civitanova, Jesi, San Benedetto, Terni, Alba Adriatica, Ancona. Per scuola di platea, sempre con Amat, già 520 ragazzi prenotati, per l’opera, con la Fondazione rete lirica delle Marche, al momento 247 abbonamenti, 211 lo scorso anno. I biglietti singoli sono andati a ruba, venduti due mila tagliandi in dieci giorni, tra biglietteria e on line. Sono almeno 200 le giornate di apertura e c’è già grande richiesta per gli spettacoli fuori abbonamento, a ruba i biglietti per Linus e per Argentero, in scena il 1 e l’8 dicembre. In abbonamento il più richiesto è il musical, La febbre del sabato sera, poi lo spettacolo comico Ti sposo ma non troppo e per finire Indovina chi viene a cena. Tra le sorprese l’arrivo il 20 febbraio dello spettacolo di Angelo Branduardi con Aldo Cazzullo dedicato a San Francesco, questa sera intanto la prima delle tre serate dedicate al teatro di Cechov, "Crisi di nervi", con Maddalena Crippa, un avvio di stagione in grande stile.

Angelica Malvatani